女同學突被「抓腳」！網友談大學撞鬼經歷　引出舊生揭更恐怖傳聞

這個故事是發生在我的大學，那是全台灣最老的公立大學。



文：陳冠佑（發表於靈異公社）

如同每所大學一樣，都有一些不可思議的校園傳說，身為最老公立大學怎麼可以沒有傳說呢？

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是的，我們學校每一棟樓都有自己的故事，先說一下環境位置，圖片中為我們學校的琴譜樓（諧音），樓高六層，我們系在五樓，六樓有一間是我們系的研討室，七樓基本上就是頂樓，但圖片中三角尖頂的部分還有兩間教室，一間為我們系的電腦教室，另一間為研究生室，事情就發生在這兩間教室。

那一年，我大三，是某一位教授的助教，那位教授把電腦教室鑰匙交給我管（電腦教室只有他的課會使用到），請我負責幫忙維護電腦，但我有時候會打混摸魚，在電腦教室裡開著冷氣放著音樂，邊追劇邊享受一個人的空間，常常搞到很晚，隔壁的幾個研究生也因為這樣跟我小有認識。

有一天，記得是某個星期五晚上，人特別少，很多學生中午過後就早早回家了，住宿生也因為再來六日，沒留在學校的也比平常來的多，總之就是那一天人很少，我一個人待在電腦教室，一樣搞到大半夜（我們學校00:00會有最後一次巡邏，警衛會拉鐵門），大部分學生會趕在鐵門拉下前離開，我不急這些，因為我知道走廊底的樓梯不會被關，只是沒辦法搭電梯而已。

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但那天，不知道為什麼，我想回家了，剛好隔壁的研究生要離開，我們就一起走，我們應該是最後兩位離開琴譜樓的人，於是在光線不是很充裕的情況下緩緩下樓，打算到六樓搭電梯（七樓是頂樓沒電梯），就在七樓往六樓的樓梯最後幾階，她突然大叫，說有人抓她腳。

我整個傻了，因為現場除了她，只有我，我下樓梯還走在她前面幾步的距離，後來我們到一樓查看她被抓的部分，我忘了是左腳還右腳的腳踝處，紅紅淺淺的指痕，雞皮疙瘩隨之而起。

後來跟系助教聊天聊到，系助教說很久以前也發生過類似的事情，位置是在五樓走廊盡頭的研究生室，也不知道是不是以訛傳訛，反正老學校了，有一些故事在所難免，沒做壞事就好。是啊！沒做壞事就好。

備註：猜出學校的自己知道就好，我們學校真心是好學校，很多經費都用在學生身上，地理位置也方便安全。這棟的B1，還有人看過清朝人出現，想知道其他棟鬼故事的，我有時間再PO。

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貼文吸引不少網友甚至該校舊生回應：

「我剛剛想說怎麼那麼熟悉，原來這是我的學校啊」

「每個學校真的多少都有故事，我在我的小學、中學、高中都有遇過！不止學校遇到，連我家都有看過」

「經費用在學生身上是真的」

「半夜要跑琴房啦！那邊我覺得更恐怖，琴譜樓要在00:00後，警衛巡邏完，從學活那邊B1走樓梯上去（因為一樓鐵門已經被拉起來了）」

「母校！但四年沒遇過鬼，聽過清朝人，但是每次在底下打麻將到很晚，也沒看過，我跟你差不多同期的」

「我們男宿我睡的那間才是最兇的」

「我在裡面那間的故事可精彩了」

「這個我也是聽人說的，因為我們學校建校是清朝時期，然後B1是有一個ㄇ字型的藝術迴廊，清朝人就是在藝術迴廊看到的，但一個轉角就看不見了」

「最新的命案是工程樓停車場的如廁區有人燒炭」

「那你知道當年白曉燕命案嗎？聽說陳進興躲在鐘震堂躲了很久（剛好暑假的樣子）」

「母校，我音樂系的不過還好當時都沒什麼感覺，也很喜歡在琴房」

「我們當時迎向宿營學長、學姊也有提到過，跟板大你說的一模一樣，連當時系上老師也有提到過」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】