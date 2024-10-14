59歲婦人21年內狂生13個BB 大家姐係娛圈大美人 最細嗰個讀中三
撰文：中天新聞網
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韓國34歲女星南寶拉曾上節目分享她有12名手足，她的59歲媽媽李英美（音譯）總共生下13名子女，她在家中排行老二，在5個女兒中是大姊。近日李英美在韓國第18屆孕婦節活動被公開表揚，因為她這些年來對宣傳分娩和育兒有重要貢獻，因此獲頒國家功勞獎。
綜合韓媒報導，韓國第18屆孕婦節10日在首爾汝矣島的格萊德酒店舉行，除了60歲嚴姓婦人因為生下並養育13名子女獲頒國家石榴勳章，一名59歲李姓婦人同樣也育有13名子女，此外還參與各種獎座宣傳分娩和育兒的重要性，獲頒國家功勞獎。
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該名李姓婦人正是34歲人氣女星南寶拉的媽媽李英美，韓國保健福祉部透露，李英美在23歲懷上第一個孩子，持續懷孕生子21年，在44歲那年懷上最後一個小孩，這些年來她的一些孩子都已經出社會，有的是當明星，還有牙科保健員、銀行家、藝術家，而最小的孩子已經中學三年級。
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李英美育兒有一套之外，她也積極參與鼓勵生育的協會，和組織幫孩子送便當的社團，還經常參與宣傳生育和育兒重要性的講座，為國家鼓勵生子。
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