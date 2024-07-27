面相｜一眼看出對方是不是心機女：嘴唇薄、下巴尖做事不擇手段

很多人都說，女生多的團體裡，難免都會出現喜歡賣弄心機、相處不真誠的人，相信只要是女生們，內心都會點頭如搗蒜吧？



雖然常常說日久見人心，但有些人心機玩起來，可能都要等到自己已經被傷害了才發覺，早已為時已晚。現在，我們先從面相學來分析，有哪些臉部特徵的女生，可能是比較會使用心機，或者為達目的不顧一切的呢？

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4大心機女面相（《三十而已》劇照；01製圖）

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1. 眉毛高而瘦

這種眉毛形狀的女生通常非常機智且計謀多端，她們往往能夠準確地分析情況，並採取最有效的方式達成目的。

2. 嘴唇薄而平

這種女生通常非常冷靜且冷靜，而且能夠很好地掩藏自己的情感和意圖。她們往往非常理性，不會受到情感的影響，因此在做出決策時能夠更加冷靜和明智，但同時也會較不留情面。

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3. 鼻樑高而挺

這種女生通常非常有野心，並且在追求目標時非常有毅力。她們往往能夠面對挑戰，克服困難，並最終達成自己的目標，也就因此，為達目的他們可以不擇手段，必要時也會耍點心機。

4. 下巴尖

這種女生通常非常自信和有決心，而且不會被他人的意見或壓力所左右。她們能夠堅定自己的信仰和價值觀，也就對別人較無法感同身受，在達成目標時為了能全力以赴，有時候用一些心機也是剛好而已。

「內容純屬作者個人玄學意見，並非精密科學，所有資料僅供參考。」

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