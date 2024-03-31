面相｜12種唇形的真實個性及人緣運　唇厚愛心爆棚、嘴大朋友成群

每一個人的長相其實在我們出世的時候已經有了一定的定局，透過我們的五官可以看出我們一些性格上的端倪。



根據美國面相學家Jean Haner出版的面相學書《The Wisdom of Your Face》就與讀者分享了超過3000年與面相有關的歷史與研究。她也表示，每一個人的面相特徵都與我們的性格有着一定的關係。

現在就讓我們看這12種唇形的人有着什麼樣的個性與人際關係吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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#1 雙唇豐厚（人物代表：舒淇）

如果你擁有着與舒淇類似的雙唇，那麼表示你是一個有着同情心和母愛的人，非常懂得顧及身邊人的感受。當你認為一個人非常值得信任的時候，你就會全心全意地為對方付出，大部分時候都會先考慮了別人的感受才做決定。

#2 上下唇的中間較飽滿（人物代表：岑麗香）

如果你有着這樣的嘴唇，那麼代表你是天生的表演者，比其他人來得喜歡表現自己，非常享受能成為焦點所帶來的滿足感。你們有着很強的社交能力，人際關係非常好。要取悦你可說是非常容易，因為你們享受被他人奉承的感覺，只要找到你的點就能讓你感到愉快。

#3 上唇比較薄（人物代表：湯洛雯）

你有着領袖的風範，天生就有着領導的才華，總是能輕易將他人說服。除此之外，在做事情方面有着熱誠與活力，也是這一份精神感染了身邊的人，所以在事業上通常都會成功。雖然如此，唯一一點需要改進的就是情商，需要多壓抑自己突然爆發不爽的情緒。

#4 薄唇（人物代表：鄭秀妍）

相信許多人都聽過這個說法：薄唇的人比較無情。雖然有着這樣的說法，但其實他們是非常獨立的，比較喜歡獨來獨往，喜歡自己完成自己的事情不想麻煩他人。雖然身邊沒有很多朋友，但不代表他們是性格孤僻或在社交方面較差，其實則是貴精不貴多。

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#5 上唇較厚（人物代表：宋慧喬）

在他人的眼中，她們有着一定的魅力，有着直爽的性格之外還非常幽默風趣。雖然如此，她們知道自己其實非常情緒化，有時候難以控制自己的情感，加上她們非常沉迷在戲劇性的感情關係，所以情緒難免會大起大落。

#6 下唇較厚（人物代表：蔡卓妍）

有着這一類型唇形的女性比較享受無拘無束的生活，因此會選擇自由性比較高的工作而不是在辦公室裏朝九晚五工作的上班族。她們非常懂得享受生活，會讓自己的生活過得很有情調、很寫意。雖然享受自由自在的生活，但內心深處是非常渴望被愛。

#7 櫻桃小嘴（人物代表：鍾嘉欣）

櫻桃小嘴是許多女生都想要的，但是擁有櫻桃小嘴的女生其實在人際關係方面較不擅長，而且她們認為交朋友並不是什麼重要的事情，反而會比較注重自己。也因為如此，所以在感情中都是比較被動的，對方必須努力付出才會讓她們做出回報。

#8 大嘴唇（人物代表：朱千雪）

有說嘴巴大吃窮郎，但其實嘴巴比較大的女性都比較活潑開朗，而且非常樂於助人。開朗的她們與不同性格的人都能好好地相處，所以交友滿天下。她們比較特別的一點是不隨波逐流，做事有着自己的一套，會聽從自己的心。

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#9 唇峰不明顯（人物代表：李知恩）

有着這一類型唇形的女性在做事方面有着很高的能力，而且做事非常有責任感。當她們遇到問題的時候，不需要花很多時間就可以想到解決的辦法，這也是為何很多工作都會堆給她們。由於太多事情忙着要處理，所以有時候會忽略了自己的感受。

#10 唇峰尖鋭而清晰（人物代表：王敏奕）

唇峰尖尖的女性大多數都有着藝術細胞，經常都有着天馬行空的想法，加上腦筋轉得快，所以其創意得以發揮。不過腦筋轉得太快也不見得好，因為有時候會變得說話不經大腦，雖然並沒有惡意，但還是會影響到其他人。

#11 唇峰圓潤清晰（人物代表：倪晨曦）

有這種唇形的女性大部分都是很心軟的，比其他人來得更有同情心與愛心，有點氾濫的程度。當遇見悲慘的事情，就算與自己無關她們也會感同身受，會想盡辦法去給予幫助。

#12 嘴唇適中（人物代表：李佳芯）

擁有這種唇形的女性在生活方面也非常正面。她們不但做事積極，而且有着敏鋭的思想，最讓人喜歡親近她們的原因是她們有着一雙很好的耳朵，是很棒的聆聽者。她們沒有很大的需求或慾望，所以不需要與他人有更深層次的接觸。

原來每個人的唇形都與性格有着關係，你的唇形與以上的說法是否接近呢？不管哪一種唇形，只要與自己的整個臉型搭配，那就是最棒的唇形了！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】

「內容純屬作者個人玄學意見，並非精密科學，所有資料僅供參考。」