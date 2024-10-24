24歲男修車突停心跳！患爆發性心肌炎險送命　醫揭感冒後咁做出事

感冒時熬夜打機隨時無命？河南有醫院日前收到病例，1名24歲男病人陪朋友修車時突然暈倒休克，呼吸及心跳均停頓，緊急送院後確診爆發性心肌炎，即時接駁人工心肺機救回一命。醫生問診發現男子近日患感冒後未好好休息，連續熬夜打機數天，只喝黑咖啡提神，是病發的一大誘因。醫生又表示男子本身右心房發育不良，加上感冒時免疫力下降，病毒有機會經血液侵犯心臟，損害心肌細胞，如非及時送院恐已喪命，特別提醒爆發性心肌炎死亡率極高，故感冒期間要避免過度勞累和熬夜。



河南24歲張先生與朋友修車時，突然休克，呼吸及心跳一度停頓。（影片截圖）

感冒熬夜打機成為病發誘因

內媒報道，河南新鄉24歲男子張先生近日陪朋友修理汽車時，突然暈到休克，呼吸與心跳均停頓，馬上送往新鄉醫學院第一附屬醫學院。張男經治理後恢復心跳，但心跳率僅每分鐘104次，有心律不正、心肌嚴重受損。麻醉與圍術期醫學科主任醫生陳勝陽指，經診斷病人患上爆發性心肌炎，即時接駁人工心肺機，脫離生命危險。

陳醫生問診發現，病人此前患感冒後沒有休息，連續幾天熬夜打機，只以黑咖啡提神「維生」，成為病發誘因。此外，病人本身右心房發育不良，感冒時免疫力下降，病毒可能走向下呼吸道或通過血液侵犯心臟，損害了心肌細胞。免疫系統消滅病毒同時，也誤傷正常心肌細胞，引發心肌炎，甚至是爆發性心肌炎，死亡率極高，陳醫生指：「他要不及時治療的話，肯定人沒了。」

張先生已經甦醒，向傳媒表示「現在生命已經特別棒，現在想出去了。」（影片截圖）

張男經治療後現已甦醒，更向傳媒表示：「現在生命已經特別棒，現在想出去了。」網民勸他好好休息，「遊戲誠可貴，生命價更高，且行且珍惜」，也有人留言直指是事主個人生活安排致病發，和打機無關，「個人行為請勿上升至遊戲」、「遊戲再次要背鍋了」。

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