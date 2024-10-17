時裝大師Rick Owens與友人穿這樣逛紫禁城被驅趕：換普通衣服再來

有些觀光勝地會有服儀規範，例如泰國鄭王廟不可穿露肩、背、腿的的衣服。



北京紫禁城雖然沒有嚴格的服裝規定，但日前一名服裝設計師與朋友們前往參觀時，被要求「換普通的服裝再來」，最終設計師一行人選擇直接離開。

Rick Owens是國際知名時裝大師，曾獲CFDA終身成就獎及最佳男裝設計師獎。（GettyImages）

Rick Owens與Michele Lamy以及Fecal Matter品牌的兩位創辦人一起參觀紫禁城，卻遭到警衛驅離。（IG@matieresfecales）

Rick Owens與Michele Lamy以及Fecal Matter品牌的兩位創辦人一起參觀紫禁城，卻遭到警衛驅離。（IG@matieresfecales）

Rick Owens與Michele Lamy以及Fecal Matter品牌的兩位創辦人一起參觀紫禁城，卻遭到警衛驅離。（IG@matieresfecales）

以暗黑哥德的設計風格聞名 點圖放大看更多Rick Owens的時裝作品：

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根據「POPBEE」報導，美國一名服裝設計師Rick Owens日前在北京參加活動，活動結束後前往紫禁城參觀。

Rick Owens以暗黑哥德的設計風格聞名，相當大膽前衛。他畢業後進入Michele Lamy旗下工作，兩人相戀，並於1994年共同成立Rick Owens同名品牌。

Rick Owens於2017年曾獲美國時尚設計師協會（CFDA）終身成就獎、2019年曾獲最佳男裝設計師獎。

Rick Owens與Michele Lamy以及Fecal Matter品牌的兩位創辦人一起參觀紫禁城，Fecal Matter的兩位創辦人以「異形」的造型聞名，光頭、無眉、浮誇的妝容以及前衛的服飾，是他們的日常裝扮，然而正是這樣的打扮，讓他們遭到紫禁城警衛驅離。

Fecal Matter的兩位創辦人以「異形」的造型聞名（IG@matieresfecales）

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Fecal Matter於IG限時動態發布被驅離的影片，並搭配長文抒發不滿，內文提及警衛要求他們卸妝並換上「普通的服裝」再回來，對此他們選擇直接離開。

Fecal Matter認為他們的打扮代表的是他們的身份認同，能理解這類風格或許不被普羅大眾認可，但他們並沒有做錯任何事。

雖然限時動態時限已過，無法在Fecal Matter的IG上觀看，但不少人早已截圖、保留影片，在各大社群平台上轉傳。

Fecal Matter的發言也引發討論，自己想怎麼穿搭固然沒有對錯，但也有人認為，在具有歷史意義或宗教相關的地方，還是要尊重各地傳統文化。

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