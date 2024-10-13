「選秀節目歌姬」為演唱會狂操暴瘦　着Deep V戰衣驚見「胸肌線」

梁文音12日在台北國際會議中心舉辦「為什麼聽情歌」演唱會。



她以一襲紫色紡紗深V長裙優雅登場，看到滿場粉絲齊聚相挺，她感性表示：

我們是因為情歌相遇，今天我們就一起好好唱情歌吧！

梁文音為備戰演唱會1個半月內體脂肪從26%掉到19%，連紫色紡紗長裙的深V都露出驚人的「胸肌線」。（環球音樂提供）

梁文音為備戰演唱會1個半月內體脂肪從26%掉到19%，連紫色紡紗長裙的深V都露出驚人的「胸肌線」。（環球音樂提供）

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演唱會以通勤、一個人的房間、夢境、KTV、戶外和演唱會6大空間轉移，刻畫情歌與日常的緊密連結。

她為備戰演唱會少吃碳水化合物搭配有氧運動，1個半月內體脂肪從26%掉到19%，連紫色紡紗長裙的深V都露出驚人的「胸肌線」。

梁文音以《寂寞之光》和《最幸福的事》，詮釋通勤空間屬於自己的小確幸，來到1個人房間的空間，梁文音一連演唱《情人知己》、《初戀》與新歌《慢一點》，帶領全場大合唱，當唱到「哭過就好了」，憶起過往種種，她忍不住哽咽，讓台下粉絲也跟着拭淚。

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梁文音感性表示：

我感謝情歌讓我們相遇，也謝謝情歌，讓我可以越唱越大的舞台，今天我非常期待，再次歡迎你們來到梁文音首次TICC大型演唱會「為什麼聽情歌」。

不管粉絲是帶着什麼心情或和什麼對象一起來，有聽到想跟着一起唱的歌曲就不要害羞，她幽默笑說：

反正我在台上也聽不到，我們今天就一起來聽情歌。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】