減肥勿戒飯但點煮飯先好食？4招煮出完美米飯　最佳米水比例曝光

米飯是亞洲地區的日常主食、餐桌良伴，但要煮出晶瑩剔透、軟硬適中的米飯絕非易事，米的新舊、種類和水量比例等都會影響口感與軟硬，關鍵在於掌握正確煮法、比例，那麼米飯的最佳煮法是什麼？米與水的黃金比例是多少？



《網路溫度計DailyView》整理台灣農業部農糧署建議、網友實測經驗，帶您一文了解。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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4招教您煮出完美米飯！台灣農糧署曝煮飯最佳米水比例

煮飯很簡單，也很不簡單！台灣農業部農糧署在FB粉絲專頁「鮮享農YA - 農糧署」分享「煮飯」4關鍵步驟，透過「輕、浸、燜、鬆」，教民眾輕鬆煮出香氣撲鼻、口感有嚼勁的米飯。同時建議民眾煮飯前先浸泡30分鐘提升飯的含水量，並以米、水「1：1.2」的比例炊煮（手掌平貼米面、水淹過手掌一半高）。

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1、洗米要「輕」：輕柔迅速將米攪動，倒掉洗米水、重新裝水重複1至2次，過程勿搓揉，避免米粒破碎、鎖住營養。

2、加水要「浸」：煮前浸泡30分鐘，提高含水量，有助米心在加熱時更為熟透。

3、煮完要「燜」：煮好後別急著打開，再燜10至15分鐘，可使米粒充分受熱、膨脹糊化。

4、燜完要「鬆」：打開飯鍋，輕柔地用飯匙翻鬆飯粒，讓多餘水分蒸發，口感更好！



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網友心中最佳比例曝光！可依照米品種、貯藏方式調整

若想煮出完美米飯，農糧署指出「米水比例」是影響口感的關鍵因素，部分網友表示水量會依照米的貯藏方式、儲存時間、品種而不同：

「新舊米的水量差異還有年初跟年底的米水量不一樣」

「確實有差，但我不會分所以都買新米 」

「泰國米和芋香米需要的比例就差很多」。



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還有許多網友分享自己心中的最佳比例，建議民眾可依照自身喜好選擇米水比例：

「個人最愛、最好吃的比例是1.14」

「如果有電子秤的話，洗好的米＋水的總重＝未洗的米×2.2倍是最準的（例如300克的米，洗好的米＋水的總重＝660克）， 因為洗米的時候米也會吸水，但會因為洗的程度而吸收不定的水，所以洗好的米＋水一起量是最準的」

「我是都1.1，用洗澡水溫度泡一下，米心透又有嚼勁」

「1.2剛好，煮完要悶10分鐘以上再開，如果等不到10分鐘，也可以打開後小心用飯匙撥動散水氣」

「電飯煲的話不管幾杯米，水永遠都是高於米1厘米，根據米品種或新舊米再做微調」。



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