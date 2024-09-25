職場健康｜愛吃白飯也傷大腦？10大壞習慣「傷腦筋」打工仔易中招

現代生活中無意識間的日常習慣，會對大腦健康造成巨大的影響！台灣重症醫生黃軒列出十種看似無關緊要的日常行為，會對大腦造成長期傷害，包含愛熬夜、不喝水及愛喝酒等等。



10大生活壞習慣，有損打工仔大腦健康：（按圖了解）



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台灣重症醫生黃軒在Facebook專頁中發文分享，隨着科技和飲食文化的發展，許多看似平常的行為，從飲酒、熬夜到長期焦慮，都可能加速大腦的衰退，並增加患上痴呆等神經退行性疾病的風險。

黃軒整理出十種看似無關緊要的日常行為，包括7個「愛」、3個「不」，可能會對大腦構成長期傷害：

1. 愛喝酒

飲酒會對大腦中的白質造成損傷，導致認知功能下降和其他神經相關問題。酒精的神經毒性，會導致大腦白質病變，影響認知功能、運動控制和情感處理，破壞大腦白質的微結構，特別是長期飲酒會加劇神經訊號的傳遞障礙。

2. 愛吃甜食

研究顯示，青春期攝取高糖飲食，恐會引發精神健康問題，例如記憶力下降和過動症等。黃軒提到，2022年一項研究指出，如果每日超過20%的能量來源來自超加工食品，認知能力衰退速度將會加快28%。

3. 愛吃炸物

黃軒表示，油炸食物中含有大量發炎物質和反式脂肪酸，會對大腦健康構成嚴重威脅！研究發現，高脂飲食會加速認知功能下降，特別是涉及記憶和學習能力的部分，尤其是反式脂肪酸，長期攝入可能損害大腦的能量代謝系統，導致大腦對熱量控制失調。

4. 愛吃飯

精緻米飯和白麵，屬於高GI（血糖生成指數）的食物，這些都可能導致胰島素抵抗，進而影響大腦的認知和情緒功能！黃軒說明，長期攝取高GI飲食，不僅會增加代謝負擔，還可能使思考和情緒調節變得更加困難。

黃軒建議，為維持健康的大腦功能，主食應該多樣化，建議多攝取全穀物，如糙米、燕麥、蕎麥等，這些食物有助於穩定血糖並改善大腦健康。

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5. 愛吃鹹

高鹽飲食習慣不僅會引發腸道失調發炎，還可能進一步影響大腦的認知功能。高鹽飲食會通過腸道引發TH17免疫反應，進一步損害大腦的神經血管功能，導致認知能力下降，同時會擾亂腸道微生物群，導致腸道反覆發炎。黃軒建議，每日鹽分攝取量不應超過5克，應該減少食用鹹菜、醃製食品等高鹽食物。

6. 愛熬夜

睡眠不足，會顯著加速大腦的衰老！2023年發表於《神經科學雜誌》的一項研究指出，熬夜一晚就可能讓大腦的老化程度相當於增加1-2年的歲數。黃軒建議，每晚於11點前上床睡覺，確保每晚有7到8小時的睡眠。

7. 不運動

黃軒提到，有研究顯示每天坐著超過10小時，罹患失智症的風險會增加8%；坐著超過12小時，罹患失智症的風險會增加63%，而如果坐超過15小時，不運動，風險會飆升3倍以上。避免久坐是保護大腦的重要策略，定期起來活動不僅有助於身體健康，還能保持頭腦清晰。

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8. 不減肥

研究顯示，體重指數（BMI）過高與中年人群的大腦老化加速有顯著關聯，特別是在大腦白質和灰質體積減少方面。肥胖，與阿茲海默症和輕度認知障礙患者的大腦容量減少密切相關，肥胖甚至可能加劇大腦萎縮。

9. 愛焦慮

長期的情緒壓力不僅影響心理健康，還會對大腦產生深遠的負面影響！黃軒提到，研究顯示，慢性焦慮會顯著增加患上失智的風險，長期的心理壓力與輕度認知障礙的發生率密切相關，特別是長期焦慮者，失智風險顯著升高。

10. 不喝水

不喝水，身體在長期缺水的情況下，會對大腦的認知能力產生不利影響。研究指出，輕度脫水（2%體重的水分流失）會對認知功能造成負面影響，特別是記憶和注意力等短期認知能力的影響。建議男性每天飲水1700毫升，女性則為1500毫升，有助於保持認知功能的最佳狀態。

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