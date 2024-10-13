不黏鍋方法｜主婦推薦1款鍋30年不變！比易潔鑊耐用炒飯粒粒分明
鍋具為家中烹飪必備，每名愛做菜的饕客都有自己的「愛用鍋」，一名網友在Facebook社團推薦1款鍋具，大讚它萬年不壞，找不到汰換它的理由，貼文曝光後，引發許多網友留言表示認同「用數十年真的都沒壞」。
比易潔鑊更好用！內行主婦大推1款鍋具「用50年都沒壞」
一名網友在臉書社團「家常菜」分享，不鏽鋼鍋真的是萬年不壞，想換鍋子都找不到理由，從她分享的圖片可看到，鍋內的炒飯粒粒分明完全不黏鍋底。
10分鐘去除鍋蓋油污方法（按圖👇👇👇）
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貼文曝光後，許多網友紛紛留言表示：
「我有一個已經用30年超過，還捨不得換」、
「真的不會壞，用了也超過三十年，主人都不在，還是繼續用」、
「正所謂一鍋傳三代……」、
「我也是菲姐那支不鏽鋼平底鍋，女兒幼稚園用到現在30歲了，還跟新的一樣」、
「用五十年也沒想換」、
「我婆婆有一個炒鍋用快30年，還很新很亮，只有換過鍋子的鍋耳，後來被婆婆影響我也很喜歡用不鏽鋼鍋，好清洗又耐用」、
「我在結婚時候買的不銹鋼炒菜鍋，感謝它有32年的陪伴付出」、
「我的不銹鋼炒鍋11年了，還在職～愈煮愈好用」、
「我不銹鋼炒鍋是結婚時嫁粧用到現在21年了..」。
也有內行網友分享不鏽鋼鍋＋不沾鍋（易潔鑊）技巧：
「煮之前一定要熱鍋就不沾」、
「簡單說，先空燒一下，灑幾滴水上去，如果變成水滴狀就是溫度夠了，可以加油炒菜了」、
「熱鍋冷油」、
「熱鍋溫度夠等於不沾。熱過頭油不夠超沾」、
「不鏽鋼鍋到處都是啦，但是火大易黃易焦，導熱慢所以控火要精準，能用好的都是高手，沒有一種鍋是全能的，鐵鍋遇酸會腐蝕，不鏽鋼會黃會焦，不沾鍋會掉塗層，琺瑯鍋超重。遇到不同料理切換不同鍋才是正途」。
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許多內行網友也分享，鍋子用久泛黃的清潔方法：
「鍋溫溫的溫度用菜瓜布刷」、
「可以試試用白醋＋水。之前我白鐵鍋上有清潔劑沒洗乾淨留下痕跡，賣家有提供我方法重新養鍋，試完鍋子又像全新的一樣亮晶晶」、
「用水加醋下去滾開然後浸泡約1～2小時就可以恢復了」、
「小蘇打刷或者用過碳酸鈉泡」、
「用蛋殼帶手套超級乾淨的」。
【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：比不沾鍋更耐用！內行主婦大推1款鍋具「用超過30年都不黏鍋底」：完全沒想過要換】