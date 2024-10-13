不黏鍋方法｜主婦推薦1款鍋30年不變！比易潔鑊耐用炒飯粒粒分明

鍋具為家中烹飪必備，每名愛做菜的饕客都有自己的「愛用鍋」，一名網友在Facebook社團推薦1款鍋具，大讚它萬年不壞，找不到汰換它的理由，貼文曝光後，引發許多網友留言表示認同「用數十年真的都沒壞」。



比易潔鑊更好用！內行主婦大推1款鍋具「用50年都沒壞」

一名網友在臉書社團「家常菜」分享，不鏽鋼鍋真的是萬年不壞，想換鍋子都找不到理由，從她分享的圖片可看到，鍋內的炒飯粒粒分明完全不黏鍋底。

主婦分享1「鍋子」萬年不壞 網：所謂一鍋傳三代。（Facebook@家常菜）

10分鐘去除鍋蓋油污方法（按圖👇👇👇）

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貼文曝光後，許多網友紛紛留言表示：

「我有一個已經用30年超過，還捨不得換」、

「真的不會壞，用了也超過三十年，主人都不在，還是繼續用」、

「正所謂一鍋傳三代……」、

「我也是菲姐那支不鏽鋼平底鍋，女兒幼稚園用到現在30歲了，還跟新的一樣」、

「用五十年也沒想換」、

「我婆婆有一個炒鍋用快30年，還很新很亮，只有換過鍋子的鍋耳，後來被婆婆影響我也很喜歡用不鏽鋼鍋，好清洗又耐用」、

「我在結婚時候買的不銹鋼炒菜鍋，感謝它有32年的陪伴付出」、

「我的不銹鋼炒鍋11年了，還在職～愈煮愈好用」、

「我不銹鋼炒鍋是結婚時嫁粧用到現在21年了..」。



也有內行網友分享不鏽鋼鍋＋不沾鍋（易潔鑊）技巧：

「煮之前一定要熱鍋就不沾」、

「簡單說，先空燒一下，灑幾滴水上去，如果變成水滴狀就是溫度夠了，可以加油炒菜了」、

「熱鍋冷油」、

「熱鍋溫度夠等於不沾。熱過頭油不夠超沾」、

「不鏽鋼鍋到處都是啦，但是火大易黃易焦，導熱慢所以控火要精準，能用好的都是高手，沒有一種鍋是全能的，鐵鍋遇酸會腐蝕，不鏽鋼會黃會焦，不沾鍋會掉塗層，琺瑯鍋超重。遇到不同料理切換不同鍋才是正途」。



不鏽鋼鍋底燒至面目模糊？洗焦鍋的輕鬆方法看以下示範，可用白醋代替可樂▼▼

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許多內行網友也分享，鍋子用久泛黃的清潔方法：

「鍋溫溫的溫度用菜瓜布刷」、

「可以試試用白醋＋水。之前我白鐵鍋上有清潔劑沒洗乾淨留下痕跡，賣家有提供我方法重新養鍋，試完鍋子又像全新的一樣亮晶晶」、

「用水加醋下去滾開然後浸泡約1～2小時就可以恢復了」、

「小蘇打刷或者用過碳酸鈉泡」、

「用蛋殼帶手套超級乾淨的」。



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：比不沾鍋更耐用！內行主婦大推1款鍋具「用超過30年都不黏鍋底」：完全沒想過要換】