薏仁營養｜降血糖護腎臟中醫推2食譜　加1物煲飯降血脂 3類人不宜

糖尿病經常合併腎病變，洗腎患者有一半都是糖尿病引起，該如何控糖保腎呢？中國糖尿病名醫向紅丁與營養專家張曄、中醫師成向東建議，每餐吃50 ∼ 100克（熟重）薏仁可以降低血糖、改善腎病。



薏仁高纖含蛋白質 能抑制腫瘤生長

薏仁的營養價值很高，含有蛋白質、高纖維、鈣、磷、鐵、維他命B1、維他命B2、菸鹼酸、多種氨基酸、薏米酯、脂肪油、穀脂醇、生物鹼等營養成分。薏仁中的薏仁酯、亞油酸能抑制腫瘤的生長，還能減輕腫瘤患者放射化療的毒副作用。

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薏仁可降血糖保護腎臟 改善糖尿病腎病尿少症狀

現代藥理研究顯示，薏苡仁多醣體有顯著的降糖作用，可抑制氧自由基對胰島β細胞膜的損傷及腎上腺素引起的糖異生；薏仁中的脂肪油也有助於降低血糖。中醫認為，薏仁可增強腎功能，並有清熱利尿的作用，可以改善糖尿病併發腎病尿少、水腫等症狀。

薏仁食用禁忌

薏仁化濕滑利的效果顯著，孕婦食用薏仁可能會引起流產等意外，所以患妊娠糖尿病的孕婦不宜食用薏仁；另外，遺精、遺尿患者也不宜食用。

5類食物可達到抗癌效果（按圖👇👇👇）

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薏仁搭紅豆降低血糖 預防高血脂症

薏仁適合搭配紅豆食用，兩者均含有較高的碳水化合物、蛋白質以及多種維他命和人體必需的氨基酸，搭配食用不僅能降低血糖，還對糖尿病合併肥胖症、高血脂症有一定的預防作用。

薏仁降糖超特效食譜 這樣煮降低糊化

薏仁紅豆糙米飯

食材：薏仁50克，紅豆25克，糙米125克。



做法：

1. 薏仁、糙米、紅豆分別淘洗乾淨，用清水浸泡4～6小時。

2. 把薏仁、紅豆和糙米一起倒入電鍋中，放入淹過食材2個指腹的清水，蓋上鍋蓋，按下蒸飯鍵，待米飯蒸好即可。



電鍋提示米飯蒸好即可出鍋，不要長時間蒸，以免加重糊化程度，提高升糖指數。

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薏仁紫米露食譜

薏仁山藥粥

食材：薏仁、白米各50克，山藥30克。



做法：

1. 將薏仁和白米分別淘洗乾淨，薏仁浸泡4小時，白米浸泡30分鐘；山藥洗淨，去皮，切成丁。

2. 鍋中倒入適量清水，放入薏仁煮軟再加入山藥丁、白米，大火煮至山藥熟、米粒熟爛即可。



將薏仁、白米提前泡軟，放入水中，先煮薏仁，再煮白米，大火煮熟即可，不要小火熬煮，以降低糊化程度。

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