減肥｜你喜歡吃飯抑或麵？白飯屬澱粉王者富含營養　想減肥選這種

「你是飯 派還是麵派？」台灣婦產科醫師張瑜芹透露，大家常說台灣人愛吃飯，但麵食文化也很盛行，因此她就特別分享兩大主食的營養價值。



其中白飯是澱粉的王者，熱量適中，每100克約130大卡，且富含維他命B1，有助新陳代謝、易消化；麵條則是蛋白質含量較高，膳食纖維豐富，含鐵量較高，兩者各有優點。

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台灣婦產科醫師張瑜芹在臉書發文表示，白飯是澱粉的王者，熱量適中，每100克約130大卡，富含維他命B1，有助新陳代謝，易消化，是胃腸好朋友；麵條則是多變的美食之星，蛋白質含量較高，尤其全麥麵，膳食纖維豐富（全麥款更佳），通常含鐵量較高。

哪一個比較好？張瑜芹指出，其實沒有絕對的贏家，兩者各有優點，例如想控制血糖，可選擇全麥麵條；需要快速能量，白飯是好選擇；若要追求高纖，全麥製品都不錯。

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熱量部分，張瑜芹表示，飯跟麵的熱量其實差不多，但減重族要注意的重點是控制份量、選擇全穀物製品、多搭配蔬菜和優質蛋白。

張瑜芹強調，大家常說台灣人愛吃飯，但麵食文化也很盛行，均衡飲食才是王道，建議民眾可以根據不同場合，選擇適合的主食，同時搭配多樣化的食材，才能攝取全面的營養。

白飯保存6大妙招（按圖）

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