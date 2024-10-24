昨（23日）進入霜降，是秋季最後一個節氣。



《搜狐》指出，四大生肖將迎來好運，包括屬鼠、牛、兔、龍的朋友，不只財運亨通，事業亦有望蒸蒸日上。

霜降後4大生肖「財運大爆發」！屬龍運勢逆轉 職場上如日中天（01製圖）

點圖放大看看是哪4個生肖霜降後能迎來豐收：

+ 13

生肖鼠

霜降後，屬鼠的人在財運方面將迎來豐厚的收入，無論是投資理財還是副業經營，他們都能洞察先機，財富像滾雪球般不斷增長。

此外，貴人的助力更是為他們的財源開拓了更廣闊的管道，有望攀登新的職業高峰。

生肖牛

霜降後，屬牛的人思維愈發清晰，分析能力增強。

在投資決策或商業談判中，他們能抓住對手要害，憑藉敏銳的市場洞察力和扎實的專業技能，贏得合作夥伴的高度認可，吸引更多合作機會，影響力不斷擴大，前途一片光明。

【延伸閱讀】桃花太旺唔係好事 數盡十二生肖命中桃花劫 兔仔遇着佢注定受傷

【延伸閱讀】桃花太旺唔係好事 數盡十二生肖命中桃花劫 兔仔遇着佢注定受傷

點圖放大閱讀：

+ 32

生肖兔

屬兔者將迎來財氣爆發期，收穫豐厚果實。

人際交往方面，他們展現出高超的社交技巧，與同事和客戶建立了深厚的友誼，為向目的推進和業務拓展提供了有力支持，逐漸成為團隊中的核心人物，此時是擴大業務規模、洽談重要合作的良好時機。

生肖龍

霜降後，屬龍的人財運逆轉，不僅能解決過往的財務危機，口袋還能留下豐厚的餘糧。

在職場上如日中天，每一項任務都能以積極的態度面對，對細節的掌控更是精益求精，工作效率因此直線飆升，贏得同事與主管的認可與信賴。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

【延伸閱讀】保加利亞神婆預言2025年「滅世級巨災」 與法國星象大師預測相似

【延伸閱讀】保加利亞神婆預言2025年「滅世級巨災」 與法國星象大師預測相似（01製圖）

兩大已故預言家均曾預測2025年這巨大災難 點圖放大閱讀：

+ 15

延伸閱讀：

霜降大運轉！這3個生肖注定爆發好運 快用這些妙招接住福氣

最容易獲得幸福的3生肖！猴不想輸、狗很忠誠、第一名溫和被疼愛

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】