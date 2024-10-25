抖音女網紅自爆被公務員騙當「第四者」 男方正面照與下場同曝光
22日，內地一名女網紅爆料自稱是福建省廈門市一名公職人員的「第四者」，在不知情的情況下與對方交往了20個月，引發輿論關注。
24日，涉事公職人員所在機構回應稱該指控屬實，予以其行政記大過處分。對此，大陸網友質疑這一處罰過輕。
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據陸媒華商報《大風新聞》23日報道，大陸一名26歲葉姓女網紅22日在微信朋友圈爆料，自稱與廈門市文化市場綜合執法支隊鐘姓男子相識於2022年12月。
當時鐘男「猶如神兵天降，出於路見不平」，給了她很多幫助，兩人後陷入熱戀並同居，但當時她並不知道大她11歲的鍾某已婚且有2個孩子，同時還有一個等待11年的婚外情女友。
葉女自稱與鐘男交往了20個月，10月22日，她在翻看鐘男手機時意外發現自己竟是「第四者」，而鐘男亦打電話給她稱已決定與第三者結婚，令葉女十分崩潰。
據報道，這一爆料引來不少大陸網友關注，有人指出葉女在抖音平台有超過10萬粉絲，其留言區有不少網友討論此事。
還有網友指出，葉女的名字與廈門市思明區某單位一女幹部同名，疑為同一人。
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24日，廈門市文化市場綜合執法支隊發布通報，就網傳「廈門市文化市場綜合執法支隊工作人員鐘某與他人發生感情糾葛」一事予以回應，稱經調查，涉事者鍾某（鍾劭臻）在婚姻存續期間與他人有不當關係的情況屬實，產生不良影響，根據相關規定，對其予以其行政記大過處分。
此外，對於葉女是否為公職人員一事，廈門官方尚未予以回應。
這一新聞登上微博熱搜後，不少大陸網友質疑處罰太輕，且有貪腐嫌疑：
「處分是暫時的避風頭，熱度過後繼續瀟灑。」
「這都不開除，果然鐵飯碗。」
「哪來的錢帶著小四游遍全中國？」
還有人揶揄：
「真正的時間管理大師。」
「體制內海王。」
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