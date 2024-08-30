「小三勸退師」行業揭秘：一單可賺過百萬？有男客求勸退自己情婦

河南一名39歲的女子王真兮在經歷老公外遇的情感受創之際，決定自研心理學及情感類書籍，最終成為一名心理咨詢師。



從寫文章開始，逐漸有許多相同遭遇的人向她求助，她便總結出一套勸退小三、保衛婚姻的「婚姻矯正法」，8年的時間裡，王真兮成功幫助超萬人的求助者。

王真兮當「小三勸退師」8年，曾有上萬人找她求助，修復感情關係。（微博影片截圖）

王真兮當「小三勸退師」8年，曾有上萬人找她求助，修復感情關係。（微博影片截圖）

勸退第三者只是第一步 有受訪小三感謝王真兮幫助（點圖了解更多）：

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《極目新聞》報導，2016年，王真兮正式成立了自己的情感工作室，幫助更多的人解決情感問題，主營業務從第三者勸退到夫妻關係修復，從分手挽回到處理婆媳矛盾。

王真兮透露，隨著她名氣越來越響，求助者也越來越多，她隨身攜帶4支手機，最多一天能接50多通電話：

向我發起求助的有老公出軌的女士，有想要勸退自己第三者的男士，也有想要修復關係的夫妻，甚至還有第三者要拜師學藝。

王真兮表示，從有一名女士要給她30萬（人民幣，下同）的酬勞，請她幫忙把老公身邊的第三者勸退，但她當時婉拒了這位女士：

我們有標準，一小時收費700元，像外界傳說那種動輒幾十萬、甚至上百萬的費用，在我的工作室不存在。

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正宮撞見丈夫跟小三在車上纏綿，氣得當街扯破小三衣服。（X影片截圖）

小三上身被撕得精光，一度躲在人夫後方尋求庇護，但男方似乎不為所動。（X影片截圖）

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對王真兮而言，在心理諮詢工作時，有3種情況不接，一是對方有吸毒、賭博、欠高利貸，或情感詐騙等違法行為；二是求助者三角關係中有精神疾病者；三是第三者想上位的。她強調：

我的工作是修復婚姻，第三者上位是破壞婚姻，絕對不會接。

至於該如何勸退第三者，王真兮也有一套自己的「SOP」（標準作業程序），她提到，單純的勸退，感情依舊不牢固，還得進行夫妻關係修復和妥善安排第三者，也就是幫助第三者意識到破壞家庭是不道德的事情，再由心理學的知識去溝通，甚至帶第三者去相親，協助第三者找到合適的對象。

總結8年的經驗，王真兮強調，勸退只是手段，真正的核心是要解決夫妻存在的問題：

我一直覺得，第三者的出現不是婚姻破裂的因，而是婚姻破裂的果，往往都是夫妻之間有了這樣或者那樣問題後，才出現的第三者，這個時候勸退第三者僅僅只是第一步，不解決核心問題，勸退一個第三者，後面還可能會出現其他第三者。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】