抖音小背心美女被「曱甴爬上身」嚇到脫光衣服　狂吸400萬次觀看

一名女子埃琳娜（Elena González），日前在房間發現蟑螂。



她拿著殺蟲劑朝著蟑螂噴，沒想到下秒蟑螂飛起來，直接飛到她的褲子上，接著更沿著她的背爬，讓埃琳娜當場嚇壞。

接著她直接離開鏡頭外，把身上的衣服脫去，裹著一條浴巾後再回到鏡頭前，這幕讓網友都看傻了。

一名抖音女用戶被蟑螂爬到身上後立即脫光衣服的影片狂吸逾400萬次觀看。（TikTok@elenagonzalezz___）

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埃琳娜在TikTok發布一則「蟑螂得1分，埃琳娜得0分」影片，起初她拿著蒼蠅拍，試圖要打牆壁上的巨大蟑螂，沒想到蟑螂卻直接飛向埃琳娜，從她的褲子爬到背上。

埃琳娜原本還在找蟑螂去哪了，沒想到往後一抓，才驚見蟑螂就在她身上，只見她驚恐的大叫，跑出房門外脫去衣服，裹著一條浴巾再次現身。

影片曝光至今，已有逾400萬次觀看：

「如果是我會哭」

「我隔著螢幕尖叫了」

「蟑螂飛到你身上，我真的跳起來」

「真是恐怖片」

「勇敢的勇士」

「如果是我就從窗戶跳出去」

「下次用鞋子打吧」



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