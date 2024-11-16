口臭/眼乾/頭暈係缺水徵兆「6個常見身體警號」提醒你係時候飲水

我們都知道「多喝水對身體好」，但卻時常忙碌了一整天後，才發現自己幾乎沒喝水。水不只是解渴，它其實是讓我們每天維持好狀態的關鍵，適當的水份，能調節體溫、促進消化，讓新陳代謝更順暢，台南市立醫院營養師張秀如指出，喝水還能提高能量水平，改善皮膚狀態，並保持良好的血液循環。



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你真的喝夠水嗎？小心身體亮起6大缺水警報

台灣營養師張秀如提醒，每天的基本需水量是「體重 x 30cc」，像50公斤的人至少要喝1500cc，建議每隔一兩小時喝一杯水，隨時補充，不要等口渴才想起；運動或戶外活動流汗多的人，更要隨時補充水份，每15分鐘額外補充150cc，讓身體一直保持在最佳狀態。



要判斷自己喝水夠不夠，除了注意口渴，台南市立醫院家醫科醫師盧泰潤也提供，身體6大警訊當作參考：

警訊1／口臭

口水中含有抗菌成分，能預防細菌滋生，若嘴巴太乾易造成口臭問題。



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警訊2／眼睛乾澀

身體缺水時，眼睛淚液也會減少，眼睛少了淚液的滋潤，就容易乾燥、出現血絲。



警訊3／尿液變少、顏色偏深

上廁所次數或尿量變少也是警訊，缺水讓尿液呈現深黃色，有時還伴隨濃烈的氣味。



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警訊4／皮膚失去彈性

缺水會使肌膚彈性、支撐力下降，變得鬆弛，容易出現細紋。



警訊5／頭暈、頭痛

體內缺水時，血液也會跟著減少，導致血流和氧氣無法迅速傳送到腦部。



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警訊6／疲倦嗜睡

缺水會使血液變濃稠、循環變慢，導致氧氣不足，讓人感覺疲倦、容易犯睏。



喝水也有學問！品水師教你喝對礦物質水更有感

有些人覺得白開水沒味道，乾脆用飲料代替。面對這個問題，台灣首席品水師陳君潔建議，不妨試試礦物質水，她解釋，水的口感和味道其實取決於其中的礦物質，像鎂和矽能讓水更順口，還能維持皮膚彈性、促進代謝平衡；天然礦泉水中的礦物質，因為溶解在水中，比起補充劑更容易被吸收，透過「喝水」來補充礦物質，更能有效輸送養分到身體所需部位。

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除了水質的選擇，飲用水的溫度也會帶來不同影響，品水師陳君潔建議，平常可多飲用常溫水，因為身體更容易適應，不會過度刺激；早晨起床後喝杯45至55度的溫開水，可以幫助喚醒腸胃；而天氣炎熱時，15度以下的冰涼水能降溫消暑；想泡茶或咖啡，85度的水是理想溫度，能充分釋放風味，不過她特別提醒，應避免重複加熱水，因為經常用同一鍋具煮水，雜質及汙垢容易累積，飲用時容易一起喝下去。

對於一些特定人群，礦物質水也有特別的作用，奇美醫院營養科主任劉美媛指出，礦物質水特別適合運動員或經常流汗的人，能有效補充流失的電解質，恢復體能、減少抽筋、促進肌肉功能恢復；如果平常飲食中鈣、鎂等礦物質攝取不足，特別是對那些不攝取乳製品或蔬果不足的人，礦物質水也是不錯的補充方式。不過，腎臟病患者就要特別留意，因為腎臟無法有效處理過量礦物質，反而增加負擔；有高血壓或對鈉敏感的人也建議選擇低鈉或無鈉的礦物質水，最後她也提醒，每個人的健康狀況不同，應根據個人的需求選擇合適的礦物質水類型並注意攝取量。

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