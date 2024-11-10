資生堂千金誕雙胞胎紀錄餵哺母乳幸福瞬間　嘆奶水少只能餵幾個月

台灣資生堂千金李宓正式升格五寶媽，日前她在社群曬出幸福全家福，還包括了替雙胞胎萌娃哺乳的絕美寫真照，散發母性光輝。



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李宓為了拍攝寫真，要挑戰親餵兩個孩子，她說「平常沒有人幫忙很難同時喬兩個寶寶的姿勢」，加上之前其中一個兒子不願喝奶，所以無法兩兄弟一起親餵。李宓也分享哺乳心聲：

「人生中哺乳的時間我也才短短幾個月而已，可惜我不是個奶水多的母親，沒辦法改變，但我想當個讓小孩們都幸福的母親。」



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她另外一個寶貝女兒「萱萱」待在阿公家，所以沒有入鏡，李宓寫下，「之後會再去拍個一家七口的全家福」，更分享心聲：

「人生中哺乳的時間我也才短短幾個月而已，可惜我不是個奶水多的母親，沒辦法改變，但我想當個讓小孩們都幸福的母親。」



她也透過寫真照，留下幸福的瞬間畫面。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】