資生堂千金誕雙胞胎紀錄餵哺母乳幸福瞬間 嘆奶水少只能餵幾個月
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
台灣資生堂千金李宓正式升格五寶媽，日前她在社群曬出幸福全家福，還包括了替雙胞胎萌娃哺乳的絕美寫真照，散發母性光輝。
【圖輯】點圖放大看更多李宓靚相👇👇👇
+17
李宓為了拍攝寫真，要挑戰親餵兩個孩子，她說「平常沒有人幫忙很難同時喬兩個寶寶的姿勢」，加上之前其中一個兒子不願喝奶，所以無法兩兄弟一起親餵。李宓也分享哺乳心聲：
「人生中哺乳的時間我也才短短幾個月而已，可惜我不是個奶水多的母親，沒辦法改變，但我想當個讓小孩們都幸福的母親。」
【相關圖輯】「父子混精」注入女方體內 產子5年不知爸是誰 受孕方式惹揣測（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+6
她另外一個寶貝女兒「萱萱」待在阿公家，所以沒有入鏡，李宓寫下，「之後會再去拍個一家七口的全家福」，更分享心聲：
「人生中哺乳的時間我也才短短幾個月而已，可惜我不是個奶水多的母親，沒辦法改變，但我想當個讓小孩們都幸福的母親。」
她也透過寫真照，留下幸福的瞬間畫面。
【相關圖輯】女子驗孕交出一杯大便全因這個誤會 網民笑完「有味」後反讚叻女（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+9
47歲女星2019年驗出「8.5cm腫瘤」5年後體重忽然急降至48kg：悲傷31歲女星「多次輕生未遂」自揭精神病纏身厭世經歷：整天怨天怨地36歲豐滿女星挑戰女女親熱戲認有感覺 讚對手皮膚好摸嘴唇亦好錫34歲女星被視姦嬲爆 工作人員望實心口稱又白又大 下一句更過份「超人氣性感女星」行紅地氈險仆倒 當場曬舞技 彎腰派噴血福利女星自揭尷尬房事 主動求歡卻遭男友拒絕 前戲做足慾火難洩超慘
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】