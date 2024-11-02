女星自揭尷尬房事 主動求歡卻遭男友拒絕 前戲做足慾火難洩超慘
撰文：TVBS新聞網
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台灣女星Albee（范乙霏）從《我愛黑澀會》出道，憑藉天使臉孔和火辣身材，征服許多網友的心，最近她在TVBS節目《11點熱吵店》大吐感情苦水，透露自己經常遇到奇葩對象，其中某任男友與她一拍即合，想不到唯獨床事天差地遠，她屢次求歡都被拒絕，讓她直呼太荒唐。
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Albee苦嘆自己情路曲折離奇，與某任男友分手後，對方竟留下2隻女鬼在家，她透露對方在分手前，曾在家中被鬼壓床，她以為分手後鬼會跟著對方離開，殊不知被老師告知，家裡2隻女鬼根本賴著不走，後來才得知是希望她能幫忙，讓她感到無奈。
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另外，Albee曾遇到與她十分投緣的對象，有次氣氛極佳，前戲也做得很充足，不料對方卻希望別發展太快，而她也同意換另一種模式試試看，沒想到，她後面連續幾次求歡被拒，對方甚至都會說：
「子時已到，睡覺！」
獨留Albee慾火難洩，不解對方在想什麼。她表示，雖然還是很喜歡對方，但她被拒絕到受不了，兩人也就退回朋友關係。
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