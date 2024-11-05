「零死角女神」2025噴血寫真月曆搶先看 林志玲御用攝影師操刀
撰文：中天新聞網
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「零死角女神」林岱縈（小鹿）為推出2025寫真桌曆進行寫真拍攝，請來林志玲御用的王牌攝影大師黃天仁親自操刀掌鏡，主打13種造型裝扮，紀錄自己在球團這些年來的故事與回顧。
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林岱縈說，這次的桌曆不僅漂亮還非常有意義，準備的每一套服裝、每一個道具都各自擁不同的故事：
黃天仁老師所捕捉的每一個光影也包含著我在球團11年裡的很多個瞬間。
桌曆內除了將歷年林岱縈所穿著過的球衣進行改造之外，她自己也大方秀出完美的身材比例兼具甜美、優雅、性感的外型，搭配不同風格呈現出知性氣質、潮流嘻哈、美式街頭、酷炫野性、青春可愛、健康陽光、仙氣逼人等，讓人眼睛為之一亮，完美詮釋女神形象。
她也特別穿上阿美族的傳統服飾，延續原住民族的文化和精神。而一些特殊的節日例如像是情人節、聖誕節也有精心的裝扮，趁萬聖節也換上應景服飾，裝扮成調皮小惡魔，Q萌造型讓粉絲直呼：「好想被她咬一口！」
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此外，林岱縈也搬出壓箱寶，將出道11年來具有紀念意義的珍貴收藏，像是歷年出版的年曆、寫真作品、粉絲親手寫的卡片、信件、禮物、花束、玩偶、開運小物御守、平安符等。她透露：
這些收藏品背後都有獨特的故事，也是細數最好的時光，是我生命中最美麗的記憶。
更讓粉絲驚訝的是，整本桌曆都是以歷年球衣、藏品為主題，唯獨封面照，林岱縈竟然不是穿著球衣，而是自己所設計的時尚球衣，引起不少粉絲討論：
「女神該不會有新動向！」
「要公布新身份了嗎？」
各種討論，引起粉絲關注。
林岱縈近年來更積極跨足歌手、戲劇圈、主持、拍攝YouTube、代言公益等，還赴韓國推出單曲《Calculate Love》；11月9日也將舉辦首場個人演唱會，林岱縈也說：
最近真的好充實，不停地解鎖許多的第一次很開心。不要錯過了！我在未來等著帶你們回到過去。
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