癌症｜80%胃癌由一原因致病　吸煙以外仲有「2種食物」都係元兇

胃癌由於早期症狀不明顯，易被輕忽，台大醫院胃腸肝膽科主治醫生李宜家表示，約80%胃癌是一原因所致，其餘與吸煙、吃重鹹、醃漬食物等因素有關，建議多吃蔬果，保持運動習慣，減少共杯、共食等行為，才能有效預防罹癌。



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李宜家指出，許多國家透過早期發現、消除危險因子、癌症治療等方法來降低癌症死亡率，但早期胃癌症狀不明顯，類似胃食道逆流、潰瘍等常見消化系統疾病，不像大腸癌的血便來得容易辨識。許多研究指出，幽門螺旋桿菌是胃癌的一大致病因子，藉由社區篩檢，接受抗生素除菌治療，就可降低發炎與癌變等風險。

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臨床顯示，80%胃癌患者是幽門螺旋桿菌所致，另外有20%是與吸煙、吃重鹹、醃漬食物有關。李宜家表示，民眾除了多吃蔬果，保持運動等習慣，也要留意日常衛生，特別是不潔淨、受污染的食物與水，並減少共杯、共食的行為。



李宜家指出，台灣胃癌預防發展史分為創始期、開始期、整合期、擴展期，其中九十年代的「創始期」是以日本的篩檢方法，使用血清標記辨識胃蛋白酶原數值，讓高風險者進行胃鏡檢查，而胃鏡的困難點在於普及率不高，且有危險性。

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直到2004年的「開始期」，他與醫療團隊在馬祖啟動先行防治，進行為期20年、8次全面幽門桿菌篩檢，讓幽門桿菌盛行率從64.2%降至約10%；原為台灣本島5倍的胃癌發生率在2021年下降56%，遠低於本島，預計2030年將下降69%，成為罕見癌症；胃癌死亡率2021年下降36%，預計2030年將下降57%。



2012年起的「整合期」，是在台灣本島的彰化縣進行為期12年的二合一篩檢，提升胃癌及大腸癌防治，直到2014年起進行為期5年的收案，廣邀6萬人參與胃癌、大腸癌二合一篩檢、9萬人參與單一糞便潛血篩檢。李宜家發現，邀約、參與胃癌、大腸癌二合一篩檢者，較進行單一糞便潛血篩檢的民眾，每千人的胃癌風險均低超過10%。

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2018年後的「擴展期」，也在台灣衛福部健康署指導的偏鄉篩檢下於55個原鄉建立教育與資訊系統，且衛福部今年8月1日起放寬除菌治療的健保給付規定，幽門桿菌感染者不再僅由胃鏡、上消化道X光檢查，若為呼氣碳13、糞便抗原檢查、上消化道內視鏡切片，也可接受除菌治療與用藥。



台灣在幽門桿菌篩檢推廣下，胃癌發生率、死亡率較日本、韓國逐年下降，顯示出降低危險因子的重要性，反觀日本、韓國則仰賴大量的內視鏡篩檢資源，發生率相對嚴峻。

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