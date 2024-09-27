用自己身體做人體實驗！哈佛博士生1個月吃720顆雞　結果超驚人

雞蛋富含蛋白質，是許多健身愛好者和健康專家心目中的「超級食物」，不過也有一派醫生認為，即使是健康的食物，攝取太多雞蛋仍可能使膽固醇過高並導致心臟問題。哈佛一名博士生為了想確認雞蛋所含的膽固醇是否真的對身體有害，拿自身當白老鼠，一個月吃下720顆蛋，結果卻讓他大吃一驚。



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據《每日郵報》（Daily Mail）報導，哈佛大學的博士生諾維茲（Nick Norwitz）為了探究蛋類是否真的對健康有害，進行一項人體實驗，受試者便是他自己。他挑戰一個月吃720顆蛋，但後來結果卻與預期的相反，他的膽固醇指數反而下降了。



諾維茲在一個月的實驗中每天吃24顆蛋，他在實驗前後分別測量低密度脂蛋白（LDL，俗稱「壞膽固醇」）指數，沒想到反而還降低了18%。

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LDL之所以會被稱為是壞膽固醇，是因為它會在動脈中形成斑塊，導致心血管疾病和中風的風險增加。另一種被稱為「好膽固醇」的高密度脂蛋白（HDL），則能將多餘的膽固醇從血液中排除，運送到肝臟代謝。



雖然過去有不少專家警告，雞蛋的蛋黃可能會導致LDL增加，但諾維茲的實驗卻推翻了這項說法。他沒有透露自己除了雞蛋，是否還搭配了其他健康飲食，也並未提及自己的運動習慣。不過他分享，自己每天會吃60克的碳水化合物，這些碳水的來源通常是香蕉、藍莓和冷凍櫻桃等水果。

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雖然諾維茲拿自己的身體做實驗，結果也真的降低了壞膽固醇，不過由於受試者只有一人，加上過程不如科學論文嚴謹，建議民眾還是不要輕易模仿嘗試。

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