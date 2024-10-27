女子崩潰呻男友靚仔大隻但下體成反比　網民：無辦法接受就下一位

性生活在維持情侶關係，也是相當重要的一環。



一名台灣女網友分享，自己的男友不僅長得帥，身材也非常壯碩，不過她卻相當苦惱，因為對方的「小弟弟」卻和身材成反比，每次發生關係都要假裝高潮。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

男友高大靚仔大隻 女網友卻大呻「性事不合」 網民聽後苦勸分手（01製圖）

+ 9

這名台灣女網友在Dcard以「他的JJ又長又細…」為題，指出男友外表算中上，加上有在健身，身材非常壯碩，不過「小弟弟」卻與身材成反比，大約是兩支珍珠奶茶粗飲管的粗度，除了又細又長外，還是個快槍俠，每次1-2分鐘就繳械。

這名女網友進一步說明，男友對此也有自覺，繳械後會立刻要求第二回合，雖然會比第一次持久，但還是很快，讓她每次都要假裝很投入，甚至連高潮都要用演的，直言「久了覺得像個小丑」，好奇該怎麼幫助對方？

【延伸閱讀】女友去成人展偷偷賣淫「加價被摸私密部位」男苦主聽到這句更加嬲

+ 6

貼文一出後，多數網友都苦勸分手，紛紛表示，

「性事蠻重要的，試想未來是否都能忍受，不行的話盡快分手」

「這種事只會越忍越痛苦」

「長痛不如短痛」

「如果妳想跟他走到最後的話就要溝通，想出一個解決方案，不然痛苦的是妳自己」

「粗度是改不了的，沒辦法接受就下面一位」

「快還有救，細長就無解了」



【延伸閱讀】食中藥後性慾高漲急Call老公 情慾對話同事聽到曬 人妻：好尷尬

+ 8

不過，也有部分網友給出建議，指出，

「或許可以考慮入珠」

「認真建議入珠，不能改善就真的放了」

「去試試增大術，但失敗案例不少哦」



延伸閱讀：

有周杰倫演唱會門票就可告白成功？他約曖昧對象衝了 結局曝光

男友頻借錢…父親主動勸分手 網嘆「妳真善良」：要聽勸

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】