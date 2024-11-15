剛收50萬人仔禮金　內地女竟跟前男友開房拍裸照　老公1年後才知

福建男子阿杰（化名）2022年與妻子小美（化名）訂婚，給予女方50萬元人民幣禮金。



不料小美在拿到錢一個月後，竟跟前男友出遊開房，還拍親密裸照。

驚覺自己被戴綠帽的阿杰提出離婚，要求歸還部分禮金。

福建男子阿杰（化名）與小美訂婚，給予女方50萬元人民幣禮金，不料小美拿到錢後竟跟前男友出遊開房，還拍親密裸照，阿杰在1年後才發現此事。（《第一幫幫團》節目截圖）

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根據福建電視台綜合頻道《第一幫幫團》節目，阿杰在2022年1月經媒人介紹，認識了同村女子小美，雙方隨後發展成情侶關係。

同年4月，阿杰的祖母過世，他們先透過下聘的方式，給予小美一家50萬元人民幣，讓小美以妻子的名義，參加祖母的葬禮。

阿杰解釋道，他在龍岩工作，小美則是在福州生活，雙方一直維持遠距離戀愛。

2023年1月，兩人登記結婚。婚後3個月，阿杰便回到福州開始與妻子同居。

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豈料，某天阿杰在妻子的請託下，幫忙把小美的手機恢復成原廠設定時，意外發現2022年5月，也就是他給完禮金不久，小美隨即跟前男友相約出門。

手機裡有多張阿美與前男友在海邊擁抱、緊貼、比愛心的照片，甚至有在賓館一絲不掛的裸照。但阿美堅稱自己與前男友「沒有開房」。

對此，小美辯稱是因為前男友還欠她7、8萬元人民幣，才會約對方出門，想將這筆錢討回來。但對於小美的說詞，阿杰不願相信，要求離婚，並退回部分禮金。

阿杰的母親稱，阿杰是獨子，自家主動提出給予106萬人民幣禮金，目前已支付78萬元人民幣。

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阿杰的母親怒斥：

真的心在滴血，掏心掏肺對這個媳婦，騙財騙婚。

然而，小美一家不願配合，開始搞失聯。小美更是反擊阿杰，想討錢的話，可以直接走法律途徑。

對此，法律人士解釋，阿杰的情況不符合《民法典》規定的可退還禮金的條件，他不屬於未登記結婚、已登記結婚未共同生活、或因支付禮金導致家庭困難其中之一。

但即使不符合退還禮金的法律情形，但在司法實踐當中，法官仍可能根據案件的具體情況進行酌情判決。

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