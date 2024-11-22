台灣必食「6大便利店美食」惹陸網熱議　讚一食物內餡等同現做

「在便利店看見這些一定要記得拿上！」一名大陸網友「金瑞吃」在小紅書分享她心目中的台灣便利店必吃6大美食，分別是肉鬆飯糰、芝士三重奏三文治、古早味餅乾、飲冰室茶集、草莓多多（士多啤梨多多）、mini版小新銅鑼燒。



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 4

該名網友特別讚賞肉鬆飯糰，直言去7-ELEVEN都是為了買它，她說飯糰肉鬆內餡是鹹甜的口感，和現做飯糰的肉鬆味道一樣，她直呼：

「真的超愛這個口味。」



【相關圖輯】陸女分享「搬到台灣5年的真實感受」惹熱話 列5點讚寶島人間天堂（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

金瑞吃也稱讚，芝士三重奏三文治的芝士香很濃郁；古早味餅乾雖然不是每家便利店都有，但款式豐富，都是小時候的回憶；而她也很喜歡在飯後喝一瓶草莓多多（士多啤梨多多），同樣是飲品的飲冰室茶集則是她老公推薦的；談到mini版小新銅鑼燒，金瑞吃直誇包裝很可愛，可惜口味對她而言太甜。

【相關圖輯】台灣7-11堪稱萬能！廁所同影印外仲有八種服務超方便 惹港人羨慕（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

網友紛紛推薦喜歡的便利店美食：

「最好吃是涼麵」

「推薦熱壓吐司（多士），好好吃的呦」

「熱狗，我覺得便利店熱狗很好吃」

「推711的溏心蛋飯糰超級愛」

「三文治我最愛那個吞拿魚馬鈴薯的」

「我愛茶葉蛋」

「雞肉飯最好吃！！真的」

「吞拿魚飯糰也不錯」

「麻油雞飯糰推一個」



【相關圖輯】台灣物價急升「1地道美食」貴到當地人都唔食：以前只要10元台幣（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

延伸閱讀：

好市多客家鹹豬肉藏「黑化版」 網怒譴責：員工太隨便

放20年增值了嗎？大戶收藏2千張「光學電話卡」 驚人退費金額曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】