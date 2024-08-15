台灣遊客竟「當小孩面餵河馬食2大包薯片」 動物園回應更無厘頭
撰文：聯合新聞網
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在小孩面前做了不好的示範。日前有民眾在台灣新竹市立動物園直擊，一名男性遊客在眾目睽睽下把兩包薯片倒進河馬嘴裡，讓一旁民眾發出驚呼大感錯愕。
然而目擊者表示事後向園方反應，卻得到「我已經罵過河馬不能亂吃東西了」的回答，讓民眾忍不住大罵：「新竹市立動物園會不會太誇張了？」
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網友「AU RM」於臉書社團「●【爆料公社】●」發文，從影片當中可以看到河馬張開大大的嘴巴，此時圍欄旁一名疑似帶著小孩的黑衣男子，見狀就把手中的薯片往河馬嘴裡倒，前前後後一共兩包，其中不少薯片散落在池子裡漂浮。
男子突如其來的舉動讓許多遊客看傻，紛紛不可置信地表示：
「太噁了吧」
「牠在等耶」
「不要啊」
影片曝光後在網路上掀起討論。
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原PO表示他隨後向動物園服務中心的員工反應，不料對方卻回答：
我已經罵過河馬不能亂吃東西了。
讓他氣炸表示要不要聽聽看到底在說什麼，整起事件從頭到尾都讓目擊者相當傻眼。
根據《華視新聞》報導，新竹動物園獸醫洪鳴遠對此事表示「目前動物園內部還在了解當中」。
動物若吃到不應該吃到的東西，很容易造成腸胃道阻塞及下痢等問題。遊客到動物園絕對不可以亂餵食動物，以免對動物健康造成傷害。
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