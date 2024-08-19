台灣「銷魂烤粟米」老闆娘性感迎客 男網友：我靜靜地等了半小時
撰文：聯合新聞網
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臉書社團「高雄揪出遊」經常分享在地好吃好玩的資訊，引發不少人關注。
有網友分享一家位於左營區的烤粟米攤位，表示身邊的朋友都說很好吃，於是也買一支來嘗鮮，並附上多張照片。
只見照片中老闆娘穿著火辣、若隱若現的低胸上衣，讓原PO直言「我靜靜站在旁邊，看老闆娘烤了半小時粟米」。
點圖放大看看原PO分享的照片：
原PO發文指出，有次跟朋友在高雄某家KTV包廂辦活動，在場每位朋友都買了一支在地某家小吃攤的烤粟米，並且大讚好吃。
由於原PO當下沒有吃到，因此事後就找時間前往攤位光顧，並表示「老話一句，電話預訂不用等」、「我靜靜站在旁邊，看老闆娘烤了半小時粟米」。
從原PO分享的照片可知，其中一張照片，老闆娘穿著一件連身的粉紫色細肩帶洋裝，炸出胸前事業線，站在攤位前烤粟米。
另一張照片則是老闆娘穿著沒有肩帶的灰色上衣，露出豐滿的上圍，準備開工替客人烤粟米。
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照片曝光後，不少網友紛紛留言：
「哇…是夠銷魂的」
「烤粟米就是香」
「這種現烤的，就是要現場等才會香」
「超好吃」
另外有網友開玩笑表示，「看半小時好像不錯，可以買完一支後，再等半小時再買一次嗎？」，原PO則回應「我建議可以拿一把椅子坐門口，當作吃到飽，不限時間」。
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