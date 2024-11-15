死神來了｜男子健身離奇失蹤　「陳屍曬燈機」3日後傳屍臭才發現

美國印第安那州發生一宗悲劇案件。



一名39歲男子出門健身卻離奇失蹤，直到3天之後飄出惡臭味，才被發現陳屍在健身房的曬燈機（tanning bed）內。

本案發生在該州首府印第安納波利斯健身房「Planet Fitness」。（Google Maps）

39歲男子德瑞克出門健身卻離奇失蹤，直到3天之後飄出惡臭味，才被發現陳屍在健身房的曬燈機內。（Facebook@Derek Sink）

事件令人聯想起《死神再3來了》兩女角在曬燈機裏慘被活活燒死一幕（點圖放大重溫，慎入）：

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NBC等外媒報道，本案發生在該州首府印第安納波利斯（Indianapolis）健身房「Planet Fitness」。

德瑞克（Derek Sink）8日沒有回家，家屬10日通報失蹤，而他在11日上午9時、健身房開門約4小時之後，才被發現身亡。

根據「Planet Fitness」官網，健身房8日晚間9時關門，周末營業時間都是早上7時至晚間7時。

目擊者伊莉莎白（Elizabeth Len）11日早上一踏進健身房，立刻聞到四處瀰漫的難聞氣味，而且在靠近曬燈機的房間最濃烈。

她說，「我相信曬燈床有門」，質疑機台關起來長達3天，為什麼沒有人提早發現異狀。

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根據家屬說法及法庭紀錄，德瑞克曾有毒品問題，去年被指控持有麻醉及管制藥物，房間裏也尋獲針頭。

他被通報失蹤之後，當局憑藉電子腳鐐，才確認其下落。

目前尚不清楚德瑞克的確切死因及死亡方式，但已經排除謀殺嫌疑。

「Planet Fitness」發布聲明哀悼，「我們對於會員的過世感到深刻悲痛，該分店店長正與地方當局合作調查」，同時強調會員安全與福祉是第一優先要務。

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