兒子遭同學欺凌「下體黑黑黏黏」母親嬲爆投訴　校方回應令人髮指

新竹一名家長日前指控，自己的兒子就讀台灣某知名連鎖美語補習班，某天回到家時，幫兒子洗澡發現生殖器竟「黑黑黏黏的」，一問之下才知道被同學用口紅膠塗抹，就連文具、作業簿都遭殃。事後，該家長向補習班要求查看監視器畫面，卻等了兩天才拿到，處理態度讓家長無法接受。對此，台灣教育處則回應，此案有進行校安通報，目前已發文至補習班要求說明處理情形。



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新竹市議員宋品瑩在臉書發文指出，日前有家長控訴，兒子自從開學以來經常說某同學會欺負他，起初以為只是同學間打鬧，沒想到某天兒子回到家幫他洗澡時，發現生殖器上「黑黑黏黏的」，一問之下才知道被同學拿口紅膠塗抹，就連文具、作業簿也都被黏在一起。

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該家長得知後，隔天向補習班要求查看監視器畫面，不過對方卻說需要再等一天，無奈到了事發後第2天，卻只看到了4倍快轉影片，並未拍到事發過程，因此還被補習班質疑是否「誇張了」。該家長當時氣憤質詢班主任：

「難道要頭破血流昏倒在地你才會趕回來看嗎？」



沒想到對方竟回：

「這是當然喔！」



種種處理態度令該名家長心灰意冷。

家長在臉書控訴。（Facebook@新竹市議員宋品瑩）

家長在臉書控訴。（Facebook@新竹市議員宋品瑩）

當事學生的朋友家長也跳出來抱怨。（Facebook@新竹市議員宋品瑩）

對此，台灣教育處則回應，此案有進行校安通報，目前已發文至補習班要求說明大事記、處理情形，因欺凌發生在學生之間，補教法僅能處理師對生，後續會回歸到學校內輔導處理。

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