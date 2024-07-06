日本男慘被同事欺凌「塞洗衣機」狂轉翻滾 全身瘀傷就醫
撰文：TVBS新聞網
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日本京都3月發生一宗職場霸凌案件。2名洗衣店員工嫌棄智力障礙的男同事身上太臭，竟將他塞進店內的大型洗衣機，並啟動按鈕，導致男子全身瘀傷。警方日前（5日）表示，已逮捕2名涉案員工，正在調查受害男子是否平時就遭受2人霸凌。
綜合TBS等日媒報道，京都縣警下京署今日表示，京都市內一間洗衣店3月26日下午發生傷害事件。在店內工作的37歲男子直江一樹與上島陽祐，聲稱有智力障礙的50歲同事散發臭味，強行將他塞進大型洗衣機，並啟動洗衣機按鈕。
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事件發生後，受害男子隨即辭職，並於數日後前往醫院就醫。由於男子全身佈滿瘀傷，需要接受長達2周的治療，醫師懷疑受傷原因不單純，通報警方後才揭發這起事件。警方循線對洗衣店進行調查後，2名涉案男子才承認犯行。
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警方指出，該洗衣店主要幫店家清洗窗簾、玩偶服裝等大型物體。受害人被塞進的洗衣機容量約100公斤，長寬高約2米。由於受害男子向警方透露，過去經常遭2人毆打，警方也在調查2人是否平時就在霸凌受害人。
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