秋冬經典長版大衣4種時尚搭配　一件百搭兼保暖　小個子修飾比例

隨著即將進入年末，在迎接新的一年來臨前，最期待就是有著滿滿節日在等著大家，像是聖誕節、跨年、新年等等，讓人想迫不及待規劃出國或與好友聚會行程，而出遊時刻當然不能少了最重要的穿搭風格。



穿得美美之外，同時結合季節元素才能簡單營造時尚感，像是每到冬季必回歸造型的「長版大衣」便在此刻派上用場，俐落長版剪裁的大衣，透過不同單品加乘混合，瞬間為整體注入滿分焦點，想知道日本女生都怎麼搭配長版大衣嗎？一起從以下4種搭配參考，使外出Look打造全新氣象的日系印象。

秋冬經典「長版大衣」外套4款時尚搭配指南，學習日本女生打造你的時尚保暖造型！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日系秋冬「長版大衣」4種穿搭造型推介（01製圖）

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1. 連帽上衣+長版大衣

入門的長版大衣搭配，推薦嘗試以休閒風格呈現，選擇連帽上衣與大衣的造型組合，連結率性舒適衣著氣息，下半身單品加入棉褲或牛仔褲，使整體風格傳達和諧一致的穿搭，隨性混搭老帽、戶外風拖鞋、球鞋等，就很好看加分。

2. 高領上衣+長版大衣

小個子女生如果擔心穿著長版大衣會使身形顯矮，不妨利用高領上衣和短裙為搭配，製造顯瘦顯高的修飾比例，高領上衣可以讓脖子線條帶來纖細度，而短裙穿搭在長版大衣內，不禁意露出腿部線條，使造型視覺擁有修長感受，另外鞋子選搭長靴立即時髦又個性。

3. 長版大衣+直筒褲

平時喜歡簡約造型的話，首推長版大衣+直筒褲，便可連結知性兼具質感衣著魅力，運用直線剪裁的大衣，讓穿搭顯得高級大氣，混搭直筒褲和短靴，讓褲腳露出的搭配方式，提升一股日系大人Look，不論上班或約會出遊穿都很合適。

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4. 長版大衣+長裙

進階版長版大衣穿搭技巧，融入長裙混搭展現優雅氣質，長版大衣×長裙向來是日本女生最愛首選，另外裙子可以選蕾絲、百褶裙來傳達溫柔質感氛圍，天冷時加入圍巾、毛帽，展現令人為之一亮的日系焦點。

接下來一起穿上長版大衣展現日系時髦

以上介紹4種長版大衣搭配，大家最喜歡哪個風格呢？以連帽上衣、高領上衣、直筒褲、長裙混合，不僅讓長版大衣變化出多變樣貌之外，還能在年末節日增添嶄新的時髦注目度。

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】