4個秋冬乾濕褸穿搭公式　Burberry風衣個性優雅　返工保暖又時尚

天氣終於正式轉涼，是時候將風衣外套從衣櫃底層拿出來啦！



熱愛風衣的你一定也經歷過「穿風衣顯臃腫」的時候，本以為將肉肉遮好遮滿，卻一不小心容易顯胖，風衣到底要怎麼穿才能達到顯瘦效果？這篇盤點4個風衣穿搭公式，包含8個風衣穿搭範本供大家參考，一起將秋冬氛圍拉到最滿！

秋冬4大乾濕褸明星穿搭範本，Burberry風褸時尚永不過時，跟著全智賢、湯唯穿得保暖又率性！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

嚴選4個秋冬風衣搭配公式（Dispatch；01製圖）

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1. 風衣×T恤／背心×寬褲

全智賢身穿乾淨寬鬆白T及黑色西裝寬褲，以最基礎的單品搭配Burberry風衣，A字版型的剪裁更成為顯瘦的關鍵之一。在黑白色系的基礎上增添駝色色彩及經典的格紋元素，簡約慵懶又不失亮點。

金晨則選擇以短版白背心及米白色寬褲去搭配棕色風衣外套，還揹了一顆同樣是棕色系的包包，整體在視覺上達到色彩統一的效果，完美詮釋出現代都市女性的職場穿搭。

2. 風衣×襯衫×牛仔褲

高圓圓及韓國演員奇恩世皆穿上藍白條紋襯衫與牛仔褲，再罩上一件寬鬆風衣外套，展現出幹練俐落、甚至帶有職場女強人的氣質。

高圓圓的同色系包包、奇恩世的白襪配瑪莉珍鞋的搭配，瞬間為造型增添時髦元素，也讓看似平凡的造型更有層次。仔細觀察發現高圓圓的風衣配有肩帶設計，以此來強調肩線避免顯得臃腫；而奇恩世則將風衣袖子捲起，露出大面積纖細的手臂反而更顯瘦！

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3. 風衣×ALL BLACK

都說風衣是秋冬季節中最百搭的單品，不論怎麼搭都不會出錯。孫芸芸及柯佳嬿以一身黑色系穿搭為基礎，再配上駝色風衣瞬間成為焦點。這一身色彩雖然飽和度較低，卻也相對沈穩幹練，加上同色系的內搭在視覺上形成一股延伸感，自然降低顯胖的可能！

4. 風衣單穿

全智賢、湯唯兩大一線女星直接將「風衣單穿」的穿法秒變趨勢！將風衣當長裙單獨穿在身上，並將腰帶束起強調纖細腰線以避免顯胖，可搭配長靴或高筒靴來平衡整體比例，完美展現出高級優雅的英倫美學！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】