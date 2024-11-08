秋冬時尚｜日本女生力推4種寬褲顯瘦穿搭　返工返學保暖又時髦

自從寬褲火紅之後，變成為大家衣櫃裡必備的基本款。闊腳褲屬於不挑身形的褲型，能因應各種場合穿著，不論是上班上課或約會逛街，即使隨手一抓穿出門買個東西都很合適。



雖然寬褲本身就很藏肉，但如果搭錯上衣的話，也會容易不小心踩雷而扣分，所以想讓顯瘦效果更凸顯的話，不妨跟著日本女生激推的闊腳褲搭配技巧參考，透過4款上衣與寬褲加乘．快速製造理想又注目的視覺修飾度，想知道有哪些必學混搭技巧嗎？以下推薦的造型組合絕對值得你筆記。

整理4款日本女生秋冬時尚寬褲顯瘦穿搭推薦，快把你的闊腳褲從衣櫃拿出來！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

秋冬日系穿搭4種寬褲時尚顯瘦搭配（01製圖）

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LOOK 1. 針織上衣×寬褲

針織上衣向來是秋冬不可少的單品，但有時擔心針織會有顯胖感的話，不妨嘗試加上寬褲為搭配，利用上窄下寬的造型巧思，瞬間讓身型製造纖細印象，或者以微寬感的細針織上衣加闊腳褲，運用鬆弛感的穿搭來達到藏肉效果。

LOOK 2. 長版襯衫×寬褲

如果對自己臀部線條較不滿意時，雖然寬褲能巧妙將臀部遮掩，但其實還可以透過長版襯衫混合，便能快速將打造視覺假瘦感，內搭一件短版背心，提高腰線剪裁可以拉長身材之外，鞋子選擇高跟短靴，輕鬆展現令人為之一亮的完美比例。

LOOK 3. 西裝外套×寬褲

每到秋冬便會回歸穿搭的西裝外套，一直都是與闊腳褲混搭的絕佳組合，簡約俐落的外套版型，能修飾上半身顯瘦度，混合寬褲同時營造一股高級且時髦的精緻質感，不僅是街頭時尚人士最愛的造型之一，也是每年皆可重複穿的風格推薦，簡單搭配波鞋就很好看。

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LOOK 4. 短版罩衫×寬褲

除了運用寬褲呈現藏肉纖細身形，其實還可以選搭短版罩衫來增加顯高修飾，尤其可增加保暖的長袖罩衫，能為整體增添層次度又能帶來挑高比例，闊腳褲則推薦以高腰設計為主，讓你瞬間打造專屬魅力的穿著焦點。

秋冬以寬褲混搭打造顯瘦造型

以上分享4種寬褲搭配技巧，大家也掌握其中穿搭秘訣了嗎？接下來一起穿上闊腳褲，為秋冬傳達顯瘦又時髦的迷人日系風格。

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