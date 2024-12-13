全戒澱粉減肥反變胖！餐單不對　醫生教男子這樣吃到飽成功瘦8KG

減肥「卡關」可能是選錯減重方法？台灣有醫生早前分享了1個糖尿病患者減重失敗的病例，男子為快速減重而完全戒斷澱粉及堅持重訓，但體重卻稍稍回落後又上升，而且運動時明顯更易疲倦，肌肉量也不多，連血糖也波動不斷。醫生提醒他不應完全不吃澱粉，而要選擇健康的優質澱粉，並遵照「2比1比1」的原則，攝取2份蔬菜、1份優質蛋白質、1份優質澱粉。最終男子在2個月的飲食調整和運動後，順利減輕了8公斤，肌肉量也增加了1.5公斤，血糖也較以前穩定。



台灣1名患有第二型糖尿病的42歲男子為快速減重而完全戒斷澱粉，沒想到體重稍稍回落後又上升。（示意圖，GettyImages）

台灣減重專科醫生楊智雯在她的Facebook專頁發帖，表示不少人都知道吃糖對身體造成的負面影響，並將澱粉視為減重的阻礙，甚至為達到快速瘦身，而完全戒斷澱粉，但如果「戒糖又戒醣」卻可能有反效果。她又指，糖尿病患者如果澱粉攝取太少反而會出現血糖不穩、頭昏眼花，甚至影響身體機能運作，嚴重者更可能昏厥。

男子戒斷澱粉卻減重失敗

她分享了1個糖尿病患者戒斷澱粉卻減重失敗的病例，1名42歲男病人患有第二型糖尿病多年且病情控制欠佳，他身高約1.7米，體重約90公斤，糖化血色素達到9。男子決心控制血糖及減重，不但改變飲食習慣，還認真重訓。不過，整個減肥計劃只在首2周瘦了3公斤，之後減重就停滯下來，體重甚至開始慢慢回升。而且男子跟以前相比，明顯感覺到運動時更易疲倦，運動後又需要更長的休息時間才能完全恢復。重訓了1、2年，男子肌肉量仍然很少，血糖也還是上下波動。

「清淡」餐單存問題？

原來男子為了快速減重，完全不吃澱粉，早餐只吃烚雞蛋及烚青菜，午餐就去便利店買雞胸肉配沙律吃，晚餐則吃涼拌豆腐和蒸魚。雖然他的減重餐單看起來「清淡無負擔」，但卻存在問題，就是完全缺乏碳水化合物的補充。

楊智雯提醒有減重需要的人，減重期間不應完全不吃澱粉，而是要選擇健康的優質澱粉，並按「2比1比1」的原則進食。（「楊智雯醫師 ｜陪你健康享瘦每一天」FB圖片）

醫生提醒要適當攝取優質澱粉

楊智雯提醒男子，澱粉並非完全不能吃，而是應該遵照「2比1比1」的原則，攝取2份蔬菜、1份優質蛋白質、1份優質澱粉；另外，還可搭配「碳循環」飲食策略，有助達到最佳運動表現，及有助肌肉增長和脂肪減少。

碳循環的飲食策略在於讓肌肉裏儲存的肝醣提供快速的能量支持，如果碳水化合物攝取不足，肝醣會逐漸耗盡，導致運動容易疲勞。而運動後吃下的碳水化合物，除了可以重新合成肌肉中的肝醣，也因為刺激胰島素分泌，幫助肌肉細胞吸收胺基酸，加快肌肉生長和修復。另外，有足夠的肌肉，更是穩定飯後血糖所必需的。

男子在2個月的飲食調整和運動後，順利減輕了8公斤，肌肉量也增加了1.5公斤。（示意圖，GettyImages）

而男子在經過2個月的飲食調整和運動後，順利減輕了8公斤，而肌肉量也增加了1.5公斤，就算現在有吃澱粉，血糖也較以前穩定。

楊智雯提醒有減重需要的人，減重期間不應完全不吃澱粉，而是要選擇健康的優質澱粉，才能在減掉脂肪的同時，增加肌肉並穩定血糖，促進健康。

（「楊智雯醫師 ｜陪你健康享瘦每一天」Facebook專頁）