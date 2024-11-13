美女主播直播中突昏倒嚇壞觀眾　獲「日版黎明」神反應一秒接住

撰文：聯合新聞網
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日本富士電視台晨間直播節目「めざまし8」，11日一早發生女主播突昏倒的情況，而一旁男星連忙伸手扶住，讓觀眾看了都嚇一跳。

女主播小室瑛莉子11日在晨間直播節目中昏倒的片段，在網上傳開。

日本女主播小室瑛莉子11日在晨間直播節目中突然昏倒。（X@jojimanX）

幸獲日劇男神谷原章介超快反應接住　點圖放大看當時情況：

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從影片中可以看到，當時鏡頭中谷原章介正在報播，突然旁邊發出一聲響。

他轉頭看到一旁的小室瑛莉子整個人已站不穩要倒下，他趕忙出手扶住對方，並問：「你還好嗎？」並順勢先讓對方坐在地上，而這時鏡頭也立即切換到別的主播。

谷原章介外貌酷似香港四大天王之一的黎明。（IG@tanihara_staff）

撞臉香港天王　獲華人網民封「日版黎明」　點圖放大看更多谷原章介照片：

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小室瑛莉子昏倒的影片嚇倒不少觀眾。（IG@komuro.eriko）

點圖放大看更多小室瑛莉子的照片：

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