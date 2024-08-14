日本女主播因1個Post「工作全丟光」 公司聲明：損害了男性名譽
撰文：ETtoday
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29歲日本美女主播川口Yuri（川口ゆり）因失言遭公司開除！
她9日發文，提及自己最受不了夏天時男人的體臭，希望男性朋友可以一天多沖澡幾次，多使用拭汗濕紙巾或止汗劑，不料這段貼文遭批評損害異性名譽，隔天被經紀公司發聲明解僱。
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川口Yuri除了播報工作，也經營美容相關事業，發文提及受不了夏天時男人的體臭以及生活不健康的人身上的體味，貼文如今已經刪除。
而她的經紀公司「VOICE」於10日發聲明解除雙方合約，原因是她在X的發文對異性名譽造成損傷，公司認為很難再維持合作關係，宣布解約。
慘遭解僱的川口Yuri，11日發文公開道歉：
這次因為我不謹慎的發言，造成許多人的不愉快並受到傷害，我對此深深地反省，身為播報工作者我的確還不成熟，今後我會努力不再因發言傷害到任何人，真的非常抱歉。
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據日媒《FLASH》報導，川口Yuri原本與其他公司簽約擔任騷擾防治研修的講師，受到失言風波影響，10日也同時被解約。
她日前曾發文開心獲得新工作，如今接連被解約，以後播報工作勢必會受到影響。
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