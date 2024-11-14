「女神級天氣小姐」菲律賓狂發詭異貼文求救大使館：我有生命危險
撰文：聯合新聞網
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韓國正妹天氣主播金娜靜（김나정）於社群自爆在菲律賓吸毒，還憂心會死掉，向韓國大使館求救。
一連串詭異限動內容，引起討論。
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綜合韓媒報道，金娜靜最近到菲律賓旅遊，但12日突然開始狂發現時動態，先是透露人在馬尼拉康萊德酒店，表示生命有危險：
我感到很害怕，甚至不能去機場，或是搭的士。
並發出疑似求救訊號「請打給大使館」。
同日中午，她又稱「覺得搭上飛機就會死掉」、「機場也很危險，請幫幫我」等內容。
金娜靜狂發詭異限動內容，甚至還自爆「我在菲律賓吸毒」，並稱願自首，擔心自己會死掉。不過目前文章都已刪除。
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而有網友憂心她狀況，頻在她IG貼文下留言問：
「你還好嗎？」
「吸毒是真的嗎？」
「你自首吸毒了嗎」
「是吃了什麼藥？」
金娜靜並未說明為何感到生命有危險，而駐菲律賓韓國大使館表示已協助金娜靜返韓，但未透露具體細節。
而有網友認為金娜靜涉嫌吸毒及運動，已向警方檢舉，要求對她進行調查。
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