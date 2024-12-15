桌球室不雅片瘋傳 內地女讓男客撫摸被嘲「球媛」 現身還原真相
撰文：中天新聞網
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北京一名女子日前與男友前往桌球館打球，卻意外發現2人「場邊親熱」的監視器畫面，竟在網上公開直播，還被網友冠上「球媛」稱號，向店家反映卻得到「加不加密是我的權利」回應，讓她氣得喊提告。
據《北京時間》報道，王小姐今年8月和男友到北京一家自助桌球館打桌球，直到11月時才發現自己「被直播」：
當時是我跟我愛人在打鬧，他摸了我兩把，但是這段視頻只截出來這個了。
點圖放大瀏覽涉事影片截圖：
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王小姐向記者表示，店家只截取中間一段影片發到網上，且配文：「現在都是這麼玩桌球的？」十分不友善，網友評論區留言更是難聽，指其是「桌媛」、「球媛」：
「新型賣Y方式」
「錢到位了只能忍著」
「這一把枱費要多少錢」
王小姐粗估截至目前恐有上千轉發量，點贊破上萬，她向店家反應得到的答覆是「他們這的監控是誰都能看的」，原來監控器拍到玩家打球的影片會自動上傳到一個直播網站，取決於老闆是否加密。
最氣人的是球館負責人還反駁：
設不設密碼這就是我的權利。
王小姐表示將通過法律途徑，追究商家和發佈影片者的侵權責任。對此，北京市盈科律師事務所高級合夥人呂叢表示，店家行為已違法，若消費者拒絕，店家是不能夠在公開場合進行直播，可能涉及侵犯消費者個人隱私及肖像權。
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