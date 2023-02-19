【IQ題】1=5 2=15 3=215 4=3215 5=？聰明人一秒即可睇出答案
撰文：趣味數學題
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智力題在生活中，對人的思維發展起著很大的作用。
下面是一道稍有難度的邏輯推理題：
1=5 2=15 3=215 4=3215 5=？
快來看看你的大腦轉過來了嗎？（答案在下方圖輯之後，別偷看哦！）
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答案解析：
1=5
所以……
5=1！（不是43215！）
同理：1=4 2=8 3=24 4等於多少？
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