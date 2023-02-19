【IQ題】1=5　2=15　3=215　4=3215　5=？聰明人一秒即可睇出答案

智力題在生活中，對人的思維發展起著很大的作用。



下面是一道稍有難度的邏輯推理題：

1=5 2=15 3=215 4=3215 5=？

快來看看你的大腦轉過來了嗎？（答案在下方圖輯之後，別偷看哦！）

【更多智力測試】小學數學題隨時考起大人？8個細路玩捉迷藏 捉咗4個仲剩返幾多個（點圖放大閱讀）：

+ 25

答案解析：

1=5

所以……

5=1！（不是43215！）

同理：1=4 2=8 3=24 4等於多少？

【更多智力挑戰】規律IQ題｜圖中問號嗰格應該填乜嘢？正確答案可以唔止一個（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21

【同場加映】瘋傳考眼力IQ題 找出與別不同的字或圖案（點圖放大測試，附答案）：

+ 26

【本文獲「趣味數學題」授權轉載，微信公眾號：gh_7f951099708f】