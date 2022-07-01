【小學IQ題】一個鐘敲6下要30秒 敲12下要幾秒？提示：唔係60秒
這裡有20道小學數學趣味題，你敢來挑戰嗎？
01
5隻雞，5天生了5個蛋。 100天內要100個蛋，需要多少隻雞？
02
3個人3天用3桶水，9個人9天用幾桶水？
點圖挑戰全部20條小學數學IQ題（答案在最後）▼▼▼
03
3個孩子吃3個餅要用3分鐘，90個孩子吃90個餅要用多少時間？
04
怎樣使用最簡單的方法使X+I=I X等式成立？
05
買一雙高級女皮鞋要214元5角6分錢，請問買一隻要多少錢？
06
有3個小朋友在猜拳，一個出剪刀，一個出石頭，一個出布，請問三個人共有幾根指頭？
07
浪費掉人的一生的三分之一時間的會是什麼東西？
08
一把11厘米長的尺子，可否只刻3個整數刻度，即可用於量出1到11厘米之間的任何整數厘米長的物品長度？如果可以，問應刻哪幾個刻度？
09
考試做選擇題，小花擲骰子決定答案，但題目有20題，為什麼她卻扔了40次？
10
一個掛鐘敲6下要30秒，敲12下要幾秒？
【更多智力挑戰】腦筋急轉彎IQ題｜同一條問題男女學生答案都唔同 估下課室有幾人（點擊放大瀏覽）▼▼▼
11
什麼時候4-3=5？
12
王大嬸有3個兒子，這3個兒子又各有1個姐姐和妹妹，請問王大嬸共有幾個孩子？
13
膠袋裡有6個橙，如何均分給3個小孩，而膠袋裡仍有2個橙？ （不可以分開橙）
14
8個數字「8」，如何使它等於1000？
15
什麼時候，四減一等於五？
16
有一個年輕人，他要過一條河去辦事；但是，這條河沒有船也沒有橋。於是他便在上午游泳過河，只一個小時的時間他便游到了對岸，當天下午，河水的寬度以及流速都沒有變，更重要的是他的游泳速度也沒有變，可是他竟用了兩個半小時才游到河。為什麼？
17
一口井7米深，有隻蝸牛從井底往上爬，白天爬3米，晚上往下墜2米。問蝸牛幾天能從井裡爬出來？
18
小白買了一盒蛟香，平均一卷蛟香可點燃半個小時。若他想以此測量45分鐘時間，他該如何計算？
19
3張分別寫有2，1，6的卡片，能否排成一個可以被43除盡的整數？
20
籃子裡的7個蘋果掉了4個在桌子上，還有1個不知掉到哪去了，飛飛把桌子上的蘋果拾進籃子裡，又吃了1個，請問籃子裡還剩下幾個蘋果？
【更多智力挑戰】圖中邊個桶最先裝滿水？考你眼力兼夠唔夠細心 據說只得1%人答啱（點擊放大瀏覽）▼▼▼
答案揭曉
01：依然是5隻雞
02：27桶
03：3分鐘
04：1+X
05：1隻不賣
06：60
07：床
08：可以。刻度可位於2、7、8處
09：她要驗證一遍
10：66秒（敲1下0秒，2下6秒，3下12秒，如此類推）
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11：算錯時
12：5個
13：當然是1個人2個橙，只是最後1個連膠袋一起給他
14：8+8+8+88+888
15：四邊形，減去一個角，變成五邊形
16：兩個半小時就是一小時啊
17：5天
18：先將一卷蚊香的兩端點燃，同時將另一卷蚊香的一端點燃
19：129 （把6的卡片翻過來就是啦）
20：還有5個
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