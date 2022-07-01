【小學IQ題】一個鐘敲6下要30秒　敲12下要幾秒？提示：唔係60秒

這裡有20道小學數學趣味題，你敢來挑戰嗎？



01

5隻雞，5天生了5個蛋。 100天內要100個蛋，需要多少隻雞？

02

3個人3天用3桶水，9個人9天用幾桶水？

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+ 28

03

3個孩子吃3個餅要用3分鐘，90個孩子吃90個餅要用多少時間？

04

怎樣使用最簡單的方法使X+I=I X等式成立？

05

買一雙高級女皮鞋要214元5角6分錢，請問買一隻要多少錢？

06

有3個小朋友在猜拳，一個出剪刀，一個出石頭，一個出布，請問三個人共有幾根指頭？

07

浪費掉人的一生的三分之一時間的會是什麼東西？

08

一把11厘米長的尺子，可否只刻3個整數刻度，即可用於量出1到11厘米之間的任何整數厘米長的物品長度？如果可以，問應刻哪幾個刻度？

09

考試做選擇題，小花擲骰子決定答案，但題目有20題，為什麼她卻扔了40次？

10

一個掛鐘敲6下要30秒，敲12下要幾秒？

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+ 25

11

什麼時候4-3=5？

12

王大嬸有3個兒子，這3個兒子又各有1個姐姐和妹妹，請問王大嬸共有幾個孩子？

13

膠袋裡有6個橙，如何均分給3個小孩，而膠袋裡仍有2個橙？ （不可以分開橙）

14

8個數字「8」，如何使它等於1000？

15

什麼時候，四減一等於五？

16

有一個年輕人，他要過一條河去辦事；但是，這條河沒有船也沒有橋。於是他便在上午游泳過河，只一個小時的時間他便游到了對岸，當天下午，河水的寬度以及流速都沒有變，更重要的是他的游泳速度也沒有變，可是他竟用了兩個半小時才游到河。為什麼？

17

一口井7米深，有隻蝸牛從井底往上爬，白天爬3米，晚上往下墜2米。問蝸牛幾天能從井裡爬出來？

18

小白買了一盒蛟香，平均一卷蛟香可點燃半個小時。若他想以此測量45分鐘時間，他該如何計算？

19

3張分別寫有2，1，6的卡片，能否排成一個可以被43除盡的整數？

20

籃子裡的7個蘋果掉了4個在桌子上，還有1個不知掉到哪去了，飛飛把桌子上的蘋果拾進籃子裡，又吃了1個，請問籃子裡還剩下幾個蘋果？

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+ 10

答案揭曉

01：依然是5隻雞

02：27桶

03：3分鐘

04：1+X

05：1隻不賣

06：60

07：床

08：可以。刻度可位於2、7、8處

09：她要驗證一遍

10：66秒（敲1下0秒，2下6秒，3下12秒，如此類推）

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+ 19

11：算錯時

12：5個

13：當然是1個人2個橙，只是最後1個連膠袋一起給他

14：8+8+8+88+888

15：四邊形，減去一個角，變成五邊形

16：兩個半小時就是一小時啊

17：5天

18：先將一卷蚊香的兩端點燃，同時將另一卷蚊香的一端點燃

19：129 （把6的卡片翻過來就是啦）

20：還有5個

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