【數學IQ題】如何喺1至9中間加入3個運算符號　令結果等如100？

今天為大家帶來3道小學生數學智力題，測試你是否對數字有天賦！



首先是第一題，黑板上有9個數字，在這些數字當中加入3個運算符號，讓他們計算得出的結果等於100！

這道題測試你對數字的「直感」，如果無法第一時間得出答案，請耐心多試幾次！可以培養孩子對於數字的直感！

點擊放大看題目附圖及更多數學IQ題（答案在最後）：

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第二題：骰子一共有6個面，分別刻有1～6六個點數。小王與小紅打賭說：「如果連續投擲4次骰子，那麼，這4次當中一定會有1次是1點的（即骰子1點的那面朝上）。」

小紅不以為然，她說：「如果連續投擲4次，要麼1次也不出現1點，要麼出現1點的次數大於1。」 那麼大家覺得小王與小紅兩人誰最有可能贏得得這場賭局？

第三題：桌上放著兩個同樣體積的燒杯，一個燒杯裡裝著酒精，另一個燒杯當中裝著水，兩個燒杯中的液體一樣多。

如果用勺子從第一個瓶子中取出一勺酒精，倒入第二個瓶子中，然後再從第二個瓶子中取出一勺液體，倒回第一個瓶子中。那麼這個時候，是第一個燒杯當中加入的水多呢，還是第二個燒杯當中加入的酒精多呢？

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正確答案如下：

1、正確答案：123-45-67+89=100，這是一道測試孩子對數字是否有「直感」的測試題，越快計算出正確答案的人對數字的「直感」越高！

2、正確答案：則是一道計算概率的數學題，小王所說的情況出現的概率為：4×1/6×5/6×5/6×5/6=500/1296；小紅所說的情況出現的概率為：1-500/1296=796/1296。所以，小紅贏的可能性更大一些。

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3、正確答案：一樣多的。第二次取出的混合液因為和第一勺取出的酒精體積相等，都設為a。假設這勺混合液中酒精所佔的體積為b，那麼倒入第一瓶酒精中的水的體積則為a-b。倒入第二瓶水溶液中的酒精體積為a，第二次舀出b體積的酒精，則第二瓶中水裡還有a-b體積的酒精。所以，無論是第一瓶中加入的水的體積，還是第二瓶中加入的酒精的體積，都是一樣多的。

以上三道題，小伙伴們答對幾道呢？如果一道也沒答對的話，也不要灰心，多做類似的智力題，對培養數學天賦有著很大的幫助！如果對以上三道智力測試題有什麼不同的意見！歡迎評論留言！

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