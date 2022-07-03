【腦筋急轉彎IQ題】熱奶茶除咗加冰之外　仲可以加乜變成凍奶茶？

36條腦筋急轉彎IQ問題，看看你可答對多少題？



01、從前，三角形，圓形，平行四邊形和梯形約好一起出去玩，結果到了約定的那天，圓形、梯形和平行四邊形都來了，只有三角形沒有來，這個情形叫什麼？

02、獅子和熊比賽大便，你們猜誰贏啦？……

點圖挑戰全部36條IQ題 答案在最後（貼士：部分要以普通話思考）▼▼▼

+ 45

03、從前有個人姓鐵，他從小就不長頭髮，請問他得了什麼病？

04、透明的劍是什麼劍？

05、依萍（《情深深雨濛濛》角色）吹牛，打一地名。

06、從1到9，哪個數字最勤勞，哪個數字最懶惰？

07、什麼湯最鮮？

08、什麼植物和動物像雞？

09、小鳥穿著防彈衣在樹上跳舞，被獵人看到，拿槍打死了，問：小鳥為什麼會被打死？

10、汽車會飛，猜一種飲料。

【同場加映】5條「選不同」IQ題 你能找出圖中哪個圖形與眾不同嗎？（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 37

11、藍色的刀和藍色的槍，打一成語。

12、一個獵人向一隻狐狸開槍，為什麼獵人死了？

13、颱風天要帶多少錢出門？

14、一頭公牛加一頭母牛，打三個字。

15、 為什麼有錢人家的狗比較安靜，不會朝其它狗叫。

16、一隻傻逼鳥，一隻牛逼鳥。傻逼鳥一槍打死，牛逼鳥要兩槍打死。一個獵人，砰砰兩槍，打死了兩隻鳥，問為什麼？

17、一隻玻璃杯和一隻咖啡杯過馬路，忽然有人大喊一聲「卡車來啦！！！」結果玻璃杯被撞碎了，咖啡杯沒有，請問這是為什麼？

18、一天橙子撞到了蘑菇。蘑菇怒到：「你去死吧！」然後橙子就死了。為什麼？

19、為什麼狗狗進屋後先看左邊，再看右邊？

20、人死後為什麼會變得冰冷？

【同場加映】【經典智力題】燒一條繩要1小時 如何用3條繩計到1小時15分鐘？（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 41

21、超人為什麼要穿緊身衣？

22、一天，一塊三分熟的牛排在街上走著，突然他在前方看到一塊五分熟的牛排，可卻沒有理會他。問：他們為什麼沒打招呼？

23、一隻蚯蚓被切成3段，等到這3段分別長大變為3只蚯蚓的時候，請問他們之間是什麼關係？

24、請問熱奶茶除了加冰之外，加什麼可以變成凍奶茶？

25、兩隻駱駝在沙漠裡看到一個梨。 （猜一個國家名）兩隻駱駝又在沙漠裡看到一個梨。 （再猜一個國家名）

26、變形金剛打一歌手

27、在樹上唱rap，打一個字。

28、燕子為什麼要飛到南方過冬啊？

29、有一隻很餓很餓的狼在地鐵裡遇見了5隻羊，如果一站的時間可以吃掉一隻，3站過去了，請問還剩幾隻羊？

30、巧克力和西紅柿打架，巧克力贏了，打一食物。

31、我：「你知道嗎？有很多萌妹子私信我然後問我很隱私的問題。」妹子：「騙人的吧？不可能！」然後我說了一句話，妹子立馬給了我一個耳光。你猜我說了啥？

32、有一天白素貞放了個屁，許仙驚呼，他脫口而出一句話，請問他說了什麼？

33、鸚鵡、孔雀、鳳凰，這三隻鳥哪一個最適合在飯店做服務員？

34、五行當中金、木、水、火、土，誰的腿最長？

35、一個獵人去打獵，看到大猩猩開槍沒打中，猩猩把他打暈了，還把他的獵槍掰斷，但是猩猩最後還是死了，為什麼？

36、一隻蝴蝶翅膀斷了為什麼還能繼續飛？

答案揭曉

1、全等三角形

2、獅子（因為「獅屎」勝於「熊便」）

3、老鐵沒毛病

4、看不見（劍）

5、陸家嘴（故事中依萍姓陸）

6、1 懶惰，2 勤勞（一不做二不休）

7、魚羊湯（因為魚羊——鮮）

8、樹和馬（因為數碼相機（樹馬像雞））

9、因為牠跳的是脫衣舞

10、Car飛＝咖啡

11、刀槍不入（blue）

12、反射弧（狐）

13、四千萬（沒事（四）千萬別出門）

14、兩頭牛

15、狗富貴，勿相汪。（苟富貴，勿相忘。）

16、因為牛逼鳥一看傻逼鳥被打死了，然後嚇成傻逼鳥，然後就被第二槍打死了。

17、因為咖啡杯有耳朵聽見後躲開了，玻璃杯沒有耳朵。

18、菌讓橙死，橙不得不死。（君讓臣死，臣不得不死。）

19、因為不能同時看兩邊

20、心靜自然涼

21、救人要緊

22、因為不熟

23、最熟悉的陌生人（蚓）（蕭亞軒歌曲）

24、加錢

25、第一個梨：咦？大梨（意大利）第二個梨：噢，大梨呀（澳大利亞）

26、歌手死了（被變形金剛打死）

27、桑（又又又（Yo Yo Yo）＋木＝桑）

28、因為走著太累了。

29、還有5隻，因為地鐵不能吃東西。

30、巧克力棒

31、你說，你給我一個耳光我就告訴你。

32、娘子原來你是條響尾蛇啊

33、孔雀（因為孔雀可以「開瓶」）

34、火腿腸（最長）

35、因為牠太開心把自己捶死了。

36、因為牠堅強。

【本文獲「趣味數學題」授權轉載，微信公眾號：gh_7f951099708f】