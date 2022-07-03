【腦筋急轉彎IQ題】熱奶茶除咗加冰之外 仲可以加乜變成凍奶茶？
36條腦筋急轉彎IQ問題，看看你可答對多少題？
01、從前，三角形，圓形，平行四邊形和梯形約好一起出去玩，結果到了約定的那天，圓形、梯形和平行四邊形都來了，只有三角形沒有來，這個情形叫什麼？
02、獅子和熊比賽大便，你們猜誰贏啦？……
點圖挑戰全部36條IQ題 答案在最後（貼士：部分要以普通話思考）▼▼▼
03、從前有個人姓鐵，他從小就不長頭髮，請問他得了什麼病？
04、透明的劍是什麼劍？
05、依萍（《情深深雨濛濛》角色）吹牛，打一地名。
06、從1到9，哪個數字最勤勞，哪個數字最懶惰？
07、什麼湯最鮮？
08、什麼植物和動物像雞？
09、小鳥穿著防彈衣在樹上跳舞，被獵人看到，拿槍打死了，問：小鳥為什麼會被打死？
10、汽車會飛，猜一種飲料。
【同場加映】5條「選不同」IQ題 你能找出圖中哪個圖形與眾不同嗎？（點圖放大閱讀）▼▼▼
11、藍色的刀和藍色的槍，打一成語。
12、一個獵人向一隻狐狸開槍，為什麼獵人死了？
13、颱風天要帶多少錢出門？
14、一頭公牛加一頭母牛，打三個字。
15、 為什麼有錢人家的狗比較安靜，不會朝其它狗叫。
16、一隻傻逼鳥，一隻牛逼鳥。傻逼鳥一槍打死，牛逼鳥要兩槍打死。一個獵人，砰砰兩槍，打死了兩隻鳥，問為什麼？
17、一隻玻璃杯和一隻咖啡杯過馬路，忽然有人大喊一聲「卡車來啦！！！」結果玻璃杯被撞碎了，咖啡杯沒有，請問這是為什麼？
18、一天橙子撞到了蘑菇。蘑菇怒到：「你去死吧！」然後橙子就死了。為什麼？
19、為什麼狗狗進屋後先看左邊，再看右邊？
20、人死後為什麼會變得冰冷？
【同場加映】【經典智力題】燒一條繩要1小時 如何用3條繩計到1小時15分鐘？（點圖放大閱讀）▼▼▼
21、超人為什麼要穿緊身衣？
22、一天，一塊三分熟的牛排在街上走著，突然他在前方看到一塊五分熟的牛排，可卻沒有理會他。問：他們為什麼沒打招呼？
23、一隻蚯蚓被切成3段，等到這3段分別長大變為3只蚯蚓的時候，請問他們之間是什麼關係？
24、請問熱奶茶除了加冰之外，加什麼可以變成凍奶茶？
25、兩隻駱駝在沙漠裡看到一個梨。 （猜一個國家名）兩隻駱駝又在沙漠裡看到一個梨。 （再猜一個國家名）
26、變形金剛打一歌手
27、在樹上唱rap，打一個字。
28、燕子為什麼要飛到南方過冬啊？
29、有一隻很餓很餓的狼在地鐵裡遇見了5隻羊，如果一站的時間可以吃掉一隻，3站過去了，請問還剩幾隻羊？
30、巧克力和西紅柿打架，巧克力贏了，打一食物。
31、我：「你知道嗎？有很多萌妹子私信我然後問我很隱私的問題。」妹子：「騙人的吧？不可能！」然後我說了一句話，妹子立馬給了我一個耳光。你猜我說了啥？
32、有一天白素貞放了個屁，許仙驚呼，他脫口而出一句話，請問他說了什麼？
33、鸚鵡、孔雀、鳳凰，這三隻鳥哪一個最適合在飯店做服務員？
34、五行當中金、木、水、火、土，誰的腿最長？
35、一個獵人去打獵，看到大猩猩開槍沒打中，猩猩把他打暈了，還把他的獵槍掰斷，但是猩猩最後還是死了，為什麼？
36、一隻蝴蝶翅膀斷了為什麼還能繼續飛？
答案揭曉
1、全等三角形
2、獅子（因為「獅屎」勝於「熊便」）
3、老鐵沒毛病
4、看不見（劍）
5、陸家嘴（故事中依萍姓陸）
6、1 懶惰，2 勤勞（一不做二不休）
7、魚羊湯（因為魚羊——鮮）
8、樹和馬（因為數碼相機（樹馬像雞））
9、因為牠跳的是脫衣舞
10、Car飛＝咖啡
11、刀槍不入（blue）
12、反射弧（狐）
13、四千萬（沒事（四）千萬別出門）
14、兩頭牛
15、狗富貴，勿相汪。（苟富貴，勿相忘。）
16、因為牛逼鳥一看傻逼鳥被打死了，然後嚇成傻逼鳥，然後就被第二槍打死了。
17、因為咖啡杯有耳朵聽見後躲開了，玻璃杯沒有耳朵。
18、菌讓橙死，橙不得不死。（君讓臣死，臣不得不死。）
19、因為不能同時看兩邊
20、心靜自然涼
21、救人要緊
22、因為不熟
23、最熟悉的陌生人（蚓）（蕭亞軒歌曲）
24、加錢
25、第一個梨：咦？大梨（意大利）第二個梨：噢，大梨呀（澳大利亞）
26、歌手死了（被變形金剛打死）
27、桑（又又又（Yo Yo Yo）＋木＝桑）
28、因為走著太累了。
29、還有5隻，因為地鐵不能吃東西。
30、巧克力棒
31、你說，你給我一個耳光我就告訴你。
32、娘子原來你是條響尾蛇啊
33、孔雀（因為孔雀可以「開瓶」）
34、火腿腸（最長）
35、因為牠太開心把自己捶死了。
36、因為牠堅強。
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