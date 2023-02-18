韓啦啦隊絕色美女紅到台灣　慘被瘋狂負評　原因竟是身材太火辣？

許多人進場看球賽除了欣賞球員的表現之外，還有球迷會把焦點放在場邊的啦啦隊身上，這些啦啦隊女孩各個身材火辣、面容姣好，不僅可以炒熱氣氛，還能帶動票房的成長。



在韓國就有一名啦啦隊正妹紅到台灣去，主要是因為她的好身材引起話題，讓台灣網友們看了覺得「假假的」。

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有網友在PTT貼出照片和影片，畫面中的這名啦啦隊正妹穿著緊身的白色短袖上衣，隨著場邊比賽的進行，頻頻拿著加油棒手舞足蹈地揮舞著，但也因為傲人的身材吸引了眾人的目光。

只不過一些台灣網友對於這名正妹給予負面評價，「真塑性感」、「塑膠味」、「您已超塑」、「沒波動」、「不科學」、「全是科技吧」。

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據了解，這名正妹名叫「李允智（이엄지）」，是韓國職棒Kiwoom英雄隊的啦啦隊員，也擔任大田韓亞市民足球俱樂部與大田KGC女子排球隊的啦啦隊員。

李允智時常在IG放上自己工作與生活的美照，吸引了10萬粉絲的追蹤，人氣相當的旺。

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