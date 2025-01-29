蛇年｜原來日本也有這些蛇相關諺語　猜猜被蛇盯上的青蛙什麼意思

2025年在干支紀年法上是乙巳蛇年。干支起源於中國古代的陰陽五行思想，由十天干和十二地支組合而成。



在現代日本社會，人們很少提及天干，而十二地支則以各自相應的動物形象，出現在賀年卡的插圖中或者成為某個年份的卡通形象，所以就連年幼的孩子對它們也很熟悉。在蛇年到來之際，讓我們來說一說蛇。

【蛇年2025】日本的蛇相關諺語（01製圖）

原來日本也有「一朝被蛇咬十年怕草繩」 點圖放大看看日本的蛇相關諺語：

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巳時與巳方位

十二地支始於「子」，「巳」排第六。干支原本是用來表示年、月、日、時刻、方位等概念的。「巳時」指的是上午九時至十一時，在現代社會，這兩個小時是開始營業或辦公的時間段。

「巳方位」指的是東南偏南。江戶時代，深川一帶的藝伎被稱作「辰巳藝者」，那便是因為深川位於江戶城的辰巳（東南）方位。

蛇與財運

儘管許多人覺得蛇扭來扭去很噁心，但也有人認為它是「財運上升的象徵」，因而在錢包裡放入蛇蛻或蛇形小飾品，佩戴蛇造型的戒指等首飾。蛇皮錢包也是非常受人喜愛的招財物品。

蛇之所以和財運產生聯繫，是因為在印度人們把白蛇視作掌管財運的辯財天的化身。而且，在日語中，「巳」和「實」都唸作「mi」，因而又有了「實（巳）入（意為五穀結實——譯註），即收入」這樣的吉利之意。

據說求財的人會在每12天出現一次的「巳之日」前往神社參拜。每60天出現一次的「己巳之日」被視為巳之日中最能提升財運的一天，各地的辯才天女都會迎來大量香客。也有一些彩票銷售點會張貼「今天是巳之日」的告示，以求刺激銷售。

一生反覆蛻皮的蛇也被視作生命力和再生力的象徵，除了生財的寓意外，作為一種提升運勢的吉祥之物也已經深入人心。

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與蛇相關的日語諺語和慣用說法

竜頭蛇尾（龍頭蛇尾）

頭部是龍，尾部卻是蛇。用於表達「本以為出現了什麼厲害的東西，擺好應對架勢一看，卻發現不是那麼回事」「開始氣勢很足，最後卻萎靡不振」「以期待落空的結局收場」等意思。

蛇に睨まれた蛙（被蛇盯上的青蛙）

形容面對可怕或強大的事物，全身僵硬、動彈不得的狀態。

蛇に噛まれて朽縄におじる（一朝被蛇咬十年怕草繩）

被蛇咬過一次之後，就連看到路邊的繩子也會覺得是蛇。比喻失敗過一次後變得過度膽小謹慎。

藪をつついて蛇を出す（打草驚蛇）

打草的時候驚動了藏在裡面的蛇，跳出來咬到自己。比喻做了毫無必要的事情，招致意想不到的災禍。現在日本人說這個俗語時常縮略為「藪蛇」。

蛇足（畫蛇添足）

源於中國的一則寓言。在古代的楚國，眾人在比試誰能最快畫出一條蛇的時候，第一個畫好的人為自己的「遙遙領先」而得意「忘形」，又給蛇添上了幾隻腳。然蛇本無腳，因而輸掉了比賽。比喻無用之物。

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