台「啦啦隊美女選舉」結果出爐　Formosa Sexy隊長梓梓獲封人氣王

台灣PLG職籃6日公佈2023-24球季年度啦啦隊相關獎項。



Fubon Angels再次展現強大的吸粉能力，以34.93%的得票率蟬連年度啦啦隊。

Fubon Angels啦啦隊（IG@fubon_angels_official）

Fubon Angels啦啦隊（IG@fubon_angels_official）

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而首次增設的年度啦啦隊人氣王及新人王，則分別由Formosa Sexy的梓梓（董梓甯）及Fubon Angels的李晧禎獲得殊榮。

Fubon Angels本季邀請「釜山女神」李晧禎來台應援，成為台灣職籃史上第1支引進韓國成員的啦啦隊，吸引不少球迷買票進場一睹女神風采。

Fubon Angels啦啦隊成員李晧禎（IG@leehozeong）

Fubon Angels啦啦隊成員李晧禎（IG@leehozeong）

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此外，Fubon Angels更於年初舉辦演唱會，也是全台首支舉辦售票演唱會的啦啦隊，更有來自日本、香港等其他國家的球迷特地到場支持，充分展現Fubon Angels的吸粉能力。最終球迷投票結果，Fubon Angels以23,348票蟬連年度啦啦隊。

身為Formosa Sexy的隊長，梓梓高超的舞蹈及編舞能力球迷一直有目共睹，而梓梓不論在場邊應援及社群上都和球迷有良好的互動，也因此在票選中獲得7,054票拿下史上首次年度啦啦隊人氣王的殊榮。

夢想家專屬啦啦隊「Formosa Sexy」隊長梓梓（IG@t40533）

夢想家專屬啦啦隊「Formosa Sexy」隊長梓梓（IG@t40533）

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今年除了年度啦啦隊與年度啦啦隊人氣王之外，PLG也特別和大數據股份有限公司旗下知名數據內容平台《網路溫度計 DailyView》合作，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出今年首年加入PLG啦啦隊陣容的38位新人，在網路上的討論度。

其中由Fubon Angels的韓籍外援李晧禎，在整體的聲量討論度上成為第一，以3,444的壓倒性聲量排名超越棒籃雙棲的賴可及心璇，成為PLG史上首位年度啦啦隊新人王。

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