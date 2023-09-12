熨衫如何避開鈕扣？達人教6大秘技　節省1半時間卻熨出更完美衣物

當家裡的襯衫和制服皺巴巴時，有些民眾會用熨斗將衣服熨平。



其中，熨鈕扣附近的折痕時，更需要小心翼翼地熨平，有些人會嫌麻煩直接避開，導致摺痕無法完美消除。

對此，有專家在TikTok拍片授予一個簡單技巧，讓民眾可以毫無顧慮地將衣服熨整。影片曝光後，掀起網友熱烈討論。

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使用熨斗熨衣服要注意很多眉角，首先要了解衣服是什麼衣料製成，並適當控制熨斗溫度，接著要將衣服的左右邊袖子、背部和領子分區域一一熨平，再來是鈕扣附近的微小折痕要花更多心思，有些人會用熨斗尖小心翼翼地熨，也有人乾脆避開不熨，導致摺痕無法消除。

根據每日郵報報導，瑞士整熨品牌觀察到這個現象，在TikTok拍教學影片，告訴民眾如何熨衣服鈕扣周邊的皺摺。

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他們先將一件襯衫放在熨衣板上，並將衣服鈕扣朝上方，並用熨斗依序熨鈕扣之間的布料，並指出這是大多數民眾的作法，「你可能會熨熨鈕扣周圍地方，避開鈕扣，就像它們是雷區一樣」，但不是正確的，接著分享一個更簡單技巧。

他們將該件襯衫翻過來，讓熨斗兩次滑過鈕扣反面的布料，接著就將衣服翻回正面，鈕扣之間的布料變得很平坦且無摺痕。

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該影片曝光後掀起討論，有網友對該作法感到訝異，「哇，我從來沒有想過要這樣做」、「我需要這個技巧」、「這個作法很有趣，必須嘗試一下」、「我感覺自己像個白痴，當然可以把襯衫翻過來熨」。

也有人不認同該廠商作法，指出熨鈕扣反面的衣料，會讓鈕扣壞更快，「許多鈕扣無法承受熨斗的熱度，很快就會損壞」、「你明明已經先熨好鈕扣之間的正面了，又翻過來熨，才會那麼平整啊，傻瓜！」、「不要用熨斗熨，買個直立式掛熨機就好了」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】