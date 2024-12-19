許多社會新鮮人在面對面試官提出的問題時，往往沒有進一步思考問題後面的核心關鍵，因此無緣錄取。



就有一名大陸博主分享一個特殊的案例，一間公司在最終面試中詢問3個人：「一顆雞蛋賣5元，那麼10顆雞蛋要賣多少？」最終回答50元的人都慘遭淘汰，只有1個人順利錄取。

面試難題｜被問「1顆雞蛋5元10顆多少？」以為好易 答50元即淘汰（01製圖）

如果是你會如何回答？獲取錄者的答案曝光（點圖放大閱讀）：

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這名博主分享一個實際的案例，同事的朋友近期剛畢業，到處投履歷，也面試了許多工作，最後都無果。沒想到日前收到了一間公司的面試通知，雖然問題有些奇怪，但卻意外被錄用了。

他表示當時面試官只問了一個問題：

一顆雞蛋賣5元，那麼10顆雞蛋要賣多少呢？

並限時一分鐘給他們好好思考作答。第一位求職者回答「一顆雞蛋5元，10顆肯定是50元啊，這麽簡單的問題，很容易」，沒想到面試官搖搖頭說：

我問你這麽簡單的問題是想看看你的思維怎麽樣，看來你不適合這份工作！

而第二位求職者想了想便回答「一顆雞蛋5元，10顆雞蛋也許賣不到50元，一般一次買完的客戶我們可以為他們進行打折，好讓他們可以下次再來」，面試官認為這個回答不錯，但仍差了一點。

最後則是同事的朋友，他回道：

5顆雞蛋，既可以賣50 ，也可以賣40，還可以賣100，具體看公司想要什麽樣的目的。

語畢，面試官直言：「你明天來上班吧！」

面對面試官提出的問題時，許多求職者往往無法冷靜思考，因此沒有做出正確的判斷給出錯誤的回答。在面試時，考官要看的是你的抗壓能力以及隨機應變的能力，有時候這些問題的答案就顯得沒那麼重要，勇敢的回答就好了。

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