農曆春節過後，許多人開始積極尋找新工作。



近日，一名求職者在面試時遇到的「正字少一橫是什麼字？」的問題，沒想到答案被另一名求職者搶答，而他後來機智回答「這個字」，讓面試官相當滿意，當場錄取。

面試難題｜被問「正字少一橫是什麼字」？他搶答「止」卻未獲取錄（01製圖）

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大陸博主《小王說職場》近日分享了一段特殊的面試經歷。一名名叫李愷恩的求職者，擁有3年工作經驗，並成功升遷為部門經理。

然而，由於公司高層多為老闆親屬，晉升機會渺茫，讓他決定跳槽，於是在朋友的介紹下，他獲得了一家公司的面試機會。

面試當天，李愷恩與另一名應試者共同參與甄選。初步考核結束後，面試官突然問道：

正字少一橫，會變成什麼字？

另一名應試者迅速回答：

應該是止字。

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李愷恩當下愣住，因為這正是他腦中的答案。不過，他並未因此慌亂，而是沉著思考，隨即靈機一動回答：

正確答案應該是步字！

面試官聽完後，露出滿意的微笑，並表示兩位的回答都不錯，都各有各的優勢：

但是我覺得第二位應聘者的回答才是最正確最好的，所以我選擇錄用了他。

據上述案例，我們可以發現許多企業希望透過腦筋急轉彎問題，測試求職者的創意思考與臨場反應。因此，求職者在遇到類似問題時，應保持冷靜，勇於發揮創意，才能在競爭激烈的求職市場中脫穎而出。

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