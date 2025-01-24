面試是進入職場的重要環節，越來越多考官喜歡問奇葩題目，來考驗求職者臨場反應。



對此，大陸一家公司在面試時提問，兩日是「昌」，三日是「晶」，那七日、十日是什麼？

問題讓求職者不知所措，其中一名大學剛畢業的女生神回覆，秒獲取錄。

面試難題｜「兩日昌三日晶」七日十日是什麼？女求職者神回秒取錄（01製圖）

有人想出這兩個字卻仍未獲取錄 點圖放大看看最後那女求職者的答案：

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近日，有大陸博主分享，鵬飛大學剛畢業不久，收到一家大型公司面試邀請，便迫不及待地去了。

原本都一切順利，直到面試官最後提問：

兩日是昌，三日是晶，那七日、十日是什麼？

問題讓4位求職者當場愣住。

第一位女子覺得被刁難，生氣直言：

這是我遇過最奇葩的面試題了，我覺得貴公司不適合我。

接著直接轉頭離開。

第二位男生想不到答案，尷尬說：

哪有什麼字是這麼多日的啊？我想不到。

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到了鵬飛，他自信表示：

七日是「旨」，十日是「早」。

面試官聽後微微一笑，並稱讚「不錯」。

到了最後一位女生，她淡定回答：

七日是「周」，十日是「旬」。

面試官聽完後非常滿意，立刻豎起大拇指大讚聰明，直接取錄她。

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