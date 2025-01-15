現在不少面試官都會考一些別出心裁的題目，對於應聘者的反應力可以很好的掌握。



大陸就有一位面試官問「正」字加一筆是什麼字？一名妹子機智回答，果然錄取了這份工作。

面試難題｜「正」字加一筆是什麼字？聰明女極速這樣答獲考官大讚（01製圖）

你又能在短時間內想出如何回答嗎？（點圖放大閱讀）：

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一名網友在微博發文表示，他有一名女性友人早前在面試時，第一關遇到筆試，許多應聘者都在筆試這關就被淘汰了，女友人順利通過，下一關遇到了一名女性主考官。

主考官對這些過了筆試的應聘者都提出一道類似腦筋急轉彎的猜字題目，那就是：

「正」字加一筆是什麼字？

第一名應聘的男子想了很久，都想不到答案，最後被淘汰。

原PO說，第二個回答的女孩子很緊張，講話都不由得結巴了，最後也沒能成功過關。

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不過原PO的女性友人只花了3秒鐘就回答出「丐」字，讓主考官都相當驚艷，她最後也通過了面試，得到了夢寐以求的工作。

原PO認為，女友人能3秒就回答出來，是因為她平常遇事不容易緊張，而且還懂得去分析問題，才能表現得這麼好。

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